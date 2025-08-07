Toute l’actu en direct 24h/24
Ballon d'Or 2025 : pourquoi le PSG est-il entré dans l'histoire du trophée ?

Neuf joueurs sont présents dans les nommés pour le Ballon d'Or 2025. [ActionPlus / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le PSG est entré dans l’histoire du Ballon d’Or en ayant plusieurs joueurs nommés pour l’édition 2025 ce jeudi 7 août.

Une performance hors norme. La liste des 30 nommés pour la cérémonie du Ballon d’Or 2025 a été dévoilée ce jeudi. Et cette année, le PSG, vainqueur de la dernière Ligue des champions, a vu 9 de ses joueurs retenus parmi les finalistes.

On retrouve ainsi Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Kvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Désiré Doué, Joao Neves, Nuno Mendes, Fabian Ruiz et Vitinha. Jamais un club n’avait eu autant de joueurs nommés parmi les finalistes de la plus prestigieuse récompense individuelle.

Autres catégories dans laquelle le PSG est nommé : club masculin de l’année, entraîneur de l’année (Luis Enrique), gardien de l’année (Gianluigi Donnarumma) et jeune de l’année (Désiré Doué, Joao Neves).

La cérémonie du Ballon d’Or se déroulera le 22 septembre au Théâtre du Châtelet, à Paris.

