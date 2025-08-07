Ballon d’Or 2025 : voici tous les finalistes par catégorie

Les finalistes de toutes les catégories du Ballon d'Or 2025 sont dévoilés ce jeudi 7 août. Les voici au fur et à mesure des annonces.

Trophée meilleur club de la saison masculine

FC Barcelone (Espagne)

Botafogo (Brésil)

Chelsea (Angleterre)

Liverpool (Angleterre)

PSG (France)

Trophée meilleur club de la saison féminine

Arsenal (Angleterre)

FC Barcelone (Espagne)

Chelsea (Angleterre)

OL Lyonnes (France)

Orlando Pride (Etats-Unis)

Trophée Cruyff masculin

Antonio Conte (Italie / Naples)

Luis Enrique (Espagne / PSG)

Hans-Dieter Flick (Allemagne / FC Barcelone)

Enzo Maresca (Italie / Chelsea)

Arne Slot (Pays-Bas / Liverpool)

Trophée Cruyff féminin

Sonia Bompastor (France / Chelsea)

Arthur Elias (Brésil / Brésil)

Justine Madugu (Nigeria / Nigeria)

Renée Slegers (Pays-Bas / Arsenal)

Sarina Wiegman (Pays-Bas / Angleterre)

Trophée Yachine masculin

Alisson Becker (Brésil / Liverpool)

Yassine Bounou (Maroc / Al-Hilal)

Lucas Chevalier (France / Lille)

Thibaut Courtois (Belgique / Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Italie / PSG)

Emiliano Martinez (Argentine / Aston Villa)

Jan Oblak (Slovénie /Atlético de Madrid)

David Raya (Espagne / Arsenal)

Matz Sels (Belgique / Nottingham Forest)

Yann Sommer (Suisse / Inter Milan)

Trophée Yachine féminin

Ann-Katrin Berger (Allemagne / Gotham FC)

Cata Coll (Espagne / FC Barcelone)

Hannah Hampton (Angleterre / Chelsea)

Chiamaka Nnadozie (Nigeria / Paris FC et Brighton)

Daphne van Domselaar (Pays-Bas / Arsenal)

Trophée Kopa masculin

Ayyoub Bouaddi (France / Lille)

Pau Cubarsi (Espagne / FC Barcelone)

Désiré Doué (France / PSG)

Estevao (Brésil / Palmeiras et Chelsea)

Dean Huijsen (Espagne / Bournemouth et Real Madrid)

Myles Lewis-Skelly (Angleterre / Arsenal)

Rodrigo Mora (Portugal / FC Porto)

Joao Neves (Portugal / PSG)

Lamine Yamal (Espagne / FC Barcelone)

Kenan Yildiz (Turquie / Juventus)

Trophée Kopa féminin

Michelle Agyemang (Angleterre / Arsenal)

Linda Caicedo (Colombie / Real Madrid)

Wieke Kaptein (Pays-Bas / Chelsea)

Claudia Martinez Ovando (Paraguay / Club Olimpia)

Vicky Lopez (Espagne / FC Barcelone)