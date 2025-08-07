Ballon d’Or 2025 : voici tous les finalistes par catégorie

Les finalistes de toutes les catégories du Ballon d'Or 2025 sont dévoilés ce jeudi 7 août. Les voici au fur et à mesure des annonces.
Trophée meilleur club de la saison masculine
FC Barcelone (Espagne)
Botafogo (Brésil)
Chelsea (Angleterre)
Liverpool (Angleterre)
PSG (France)
Trophée meilleur club de la saison féminine
Arsenal (Angleterre)
FC Barcelone (Espagne)
Chelsea (Angleterre)
OL Lyonnes (France)
Orlando Pride (Etats-Unis)
Trophée Cruyff masculin
Antonio Conte (Italie / Naples)
Luis Enrique (Espagne / PSG)
Hans-Dieter Flick (Allemagne / FC Barcelone)
Enzo Maresca (Italie / Chelsea)
Arne Slot (Pays-Bas / Liverpool)
Trophée Cruyff féminin
Sonia Bompastor (France / Chelsea)
Arthur Elias (Brésil / Brésil)
Justine Madugu (Nigeria / Nigeria)
Renée Slegers (Pays-Bas / Arsenal)
Sarina Wiegman (Pays-Bas / Angleterre)
Trophée Yachine masculin
Alisson Becker (Brésil / Liverpool)
Yassine Bounou (Maroc / Al-Hilal)
Lucas Chevalier (France / Lille)
Thibaut Courtois (Belgique / Real Madrid)
Gianluigi Donnarumma (Italie / PSG)
Emiliano Martinez (Argentine / Aston Villa)
Jan Oblak (Slovénie /Atlético de Madrid)
David Raya (Espagne / Arsenal)
Matz Sels (Belgique / Nottingham Forest)
Yann Sommer (Suisse / Inter Milan)
Trophée Yachine féminin
Ann-Katrin Berger (Allemagne / Gotham FC)
Cata Coll (Espagne / FC Barcelone)
Hannah Hampton (Angleterre / Chelsea)
Chiamaka Nnadozie (Nigeria / Paris FC et Brighton)
Daphne van Domselaar (Pays-Bas / Arsenal)
Trophée Kopa masculin
Ayyoub Bouaddi (France / Lille)
Pau Cubarsi (Espagne / FC Barcelone)
Désiré Doué (France / PSG)
Estevao (Brésil / Palmeiras et Chelsea)
Dean Huijsen (Espagne / Bournemouth et Real Madrid)
Myles Lewis-Skelly (Angleterre / Arsenal)
Rodrigo Mora (Portugal / FC Porto)
Joao Neves (Portugal / PSG)
Lamine Yamal (Espagne / FC Barcelone)
Kenan Yildiz (Turquie / Juventus)
Trophée Kopa féminin
Michelle Agyemang (Angleterre / Arsenal)
Linda Caicedo (Colombie / Real Madrid)
Wieke Kaptein (Pays-Bas / Chelsea)
Claudia Martinez Ovando (Paraguay / Club Olimpia)
Vicky Lopez (Espagne / FC Barcelone)