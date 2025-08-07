Cyclisme : Thomas Pidcock voit l’Arctic Race of Norway comme un tremplin vers la Vuelta

Thomas Pidcock prépare activement la Vuelta, son grand objectif de la saison, en participant à l’Arctic Race of Norway (6-10 août). Après une saison déjà riche en victoires et podiums sur route, mais aussi en VTT, le Britannique de 26 ans espère retrouver pleinement ses sensations.

Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a débuté 2025 en force, s’imposant à deux reprises et remportant le classement général de l’AlUla Tour. La suite a confirmé son bon état de forme : victoire d’étape au Tour d’Andalousie, podium sur la course, puis une deuxième place mémorable aux Strade Bianche, derrière Tadej Pogačar. Après une solide 6e place sur Tirreno-Adriatico, il a réussi ses Ardennaises avec une 3e place sur la Flèche Wallonne et une 9e sur Liège-Bastogne-Liège.

Le Britannique a terminé ce premier bloc de saison sur le Giro. Mais le Tour d’Italie a été un moment compliqué avec une 16e place loin des ambitions initiales. Pidcock vise désormais une meilleure performance sur la Vuelta, où il sera au départ dans deux semaines. Preuve que la forme revient bien, il a décroché, le week-end dernier, le titre de champion d’Europe de VTT fin juillet à Melgaço, au Portugal.

Un retour sur route pour retrouver le rythme

L’Arctic Race of Norway constitue pour Thomas Pidcock une étape-clé de sa préparation à la Vuelta. «J’utilise cette course comme une bonne préparation pour la Vuelta. Bien sûr, on est là pour tenter des choses et gagner. C’est une belle opportunité de lever les bras. Mais on verra, ça fait longtemps que je n’ai pas couru sur route», a déclaré le double champion olympique de VTT à CNEWS.

Le Britannique relativise ses difficultés au Giro : «Sur la Vuelta, je pense que je peux vraiment faire de biens meilleurs résultats par rapport au Giro. Le Tour d’Italie arrivait à la fin d’une longue série de courses, et je l’ai senti. Je manquais un peu de fraîcheur. Mais j’ai aussi montré que j’avais une très bonne base sur un Grand Tour. Si je peux retrouver les sensations que j’avais en début d’année, ce serait vraiment bien», a confié le Britannique.

Q36.5 Pro Cycling Team en constante progression

Une équipe en progression et une étape décisive Thomas Pidcock a fait part de son entière confiance autour de la montée en puissance de son équipe Q36.5 Pro Cycling Team. «Je suis satisfait de voir tous les jours que l’équipe grandit. Elle devient plus forte, que ce soit au niveau du staff, mais aussi des coureurs qui arrivent au sein de l'équipe au fil des années. Je suis très content, tout va dans une direction très positive», a rapporté le nouveau champion d’Europe de VTT.

Sur le plan sportif, il a identifié la troisième étape comme étant cruciale, mais redoute une course difficile à contrôler : «Je pense que la troisième étape est la plus évidente pour jouer la victoire, mais ça pourrait être dur à contrôler. Il y a un risque qu’un coureur parte en échappée et que le peloton ne parvienne pas à revenir».

Concernant le projet de limiter les braquets, Thomas Pidcock reste dubitatif : « D’après les données que j’ai pu voir, ça n’aiderait pas beaucoup. Ça pourrait servir dans quelques situations très précises, mais limiter les vitesses pourrait en fait rendre les choses plus dangereuses», a déclaré le Britannique avant de conclure en ajoutant que «si tout le monde est limité, les écarts de vitesse se réduisent, et sur une descente, ça remplit plus la route. Les coureurs légers pourraient davantage rivaliser avec les plus lourds. Et puis, le guidon, l’aérodynamique… tout ça, c’est un peu de la poudre aux yeux. Il faudrait réfléchir à de vraies mesures».