Football : blessé pour une grande partie de la saison, l’Anglais James Maddison manquera PSG-Tottenham

James Maddison, milieu de terrain de Tottenham, sera absent pour une majeure partie de la saison et manquera la Supercoupe d’Europe contre le PSG.

Une absence de taille. Le milieu international anglais de Tottenham James Maddison sera éloigné des terrains pendant une grande partie de la saison après avoir subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou, a déclaré jeudi le club de Premier League.

Agé de 28 ans, Maddison s'est effondré dimanche, lors d'un match contre Newcastle (1-1), en Corée du Sud et a quitté le terrain sur une civière. Il sera opéré «dans les prochains jours», ont ajouté les Spurs.

Tottenham, qui a remporté la Ligue Europa la saison dernière, affrontera l'équipe vainqueur de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain, lors de la Supercoupe de l'UEFA en Italie, le mercredi 13 août.