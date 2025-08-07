Football : une bagarre générale éclate lors d’un match amical entre le Betis Séville et Côme (vidéo)

Le match amical entre le Betis Séville et Côme, mercredi soir, a totalement dégénéré avec une bagarre générale juste avant la pause.

Il n’avait d’amical que le nom. La rencontre de préparation entre l’équipe espagnole Betis Séville et l’italienne de Côme, jouée mercredi soir à Cadix en Andalousie, a vu une incroyable bagarre générale éclater juste avant la mi-temps.

Le point de départ ? Un accrochage entre l’Argentin de Côme, Maximo Perrone, et l’international espagnol Pablo Fornals. Dans une vidéo, on peut voir ce dernier attraper le premier par le maillot. Le Sud-américain lui a alors mis une claque. Les coéquipiers sont alors intervenus et les choses se sont rapidement envenimées.

🚨 Things got heated between Cesc Fàbregas' Como and Manuel Pellegrini's Betis… in a preseason friendly! 😱#como#betispic.twitter.com/ps1kuz6ymR — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) August 6, 2025

D’après Marca, même Cesc Fabregas, entraîneur espagnol de Côme, s’est accroché avec un joueur andalou, Rodrigo Riquelme.

L’arbitre a expulsé deux joueurs : Perrone et Fornals et le match a pu se terminer sur la victoire de Côme (3-2).