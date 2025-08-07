Italie : deux footballeurs de 19 ans décédés dans un accident de la route

En Italie, deux footballeurs de 19 ans, évoluant à Maniago Vajont, sont décédés mardi soir après un violent accident de la route.

Le football italien en deuil. Ce mercredi soir, le club de Maniago Vajont a annoncé le tragique décès de deux joueurs, Fabio Rosa et Danilo Boz. Les deux jeunes hommes de 19 ans ont perdu la vie dans un accident de la route survenu mardi soir, dans un tunnel de Val Colvera entre Frisanco et Maniago.

Les deux joueurs étaient accompagnés de leur coéquipier Andrea Zoccoletto qui se trouve dans un état grave et est actuellement à l’hôpital.

«Nous sommes avec les familles et leurs proches et nous continuerons à leur apporter tout notre soutien. Toutes les activités du Maniago Vajont Soccer sont actuellement suspendues», a posté le club italien.

Selon les premiers éléments de l’enquête, leur véhicule (une Renault Twingo) aurait été percuté par une Volkswagen Tiguan conduite par une femme de 72 ans. Cette dernière a été transportée à l'hôpital.