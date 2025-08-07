Toute l’actu en direct 24h/24
Real Madrid : voici le nouveau numéro 9 qui succède à Kylian Mbappé

Gonzalo Garcia sera la doublure de Kylian Mbappé. [SPI / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Laissé vacant par Kylian Mbappé, le numéro 9 du Real Madrid va être récupéré par un autre joueur de l'effectif.

Un nouveau 9. Selon la presse espagnole de ce jeudi, le numéro «9», qui était la propriété de Kylian Mbappé la saison dernière, sera récupéré par la petite du Real Madrid, Gonzalo Garcia.

Le jeune attaquant espagnol (21 ans), sous contrat avec le club merengue jusqu’en 2027, devrait également prolonger après s'être révélé lors de la Coupe du monde des clubs.

La saison dernière, celui qui devrait être la doublure officielle du capitaine de l’équipe de France n’avait disputé que trois rencontres en fin de saison en Liga. Celui qui a marqué les esprits pendant la Coupe du monde des clubs en juin-juillet avec 4 buts inscrits, avait brillé avec la Castilla, avec 25 buts inscrits en 36 matchs.

Sur le même sujet Football : l’arbitre de la remontada entre le FC Barcelone et le PSG, va prendre sa retraite Lire

De son côté, Mbappé avait récupéré le n°10 de la légende du club Luka Modric, parti au Milan AC.

Real MadridKylian MbappéFootball

