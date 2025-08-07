«Une victoire, ça serait bien» : Clément Champoussin veut relancer sa saison en Norvège

Deuxième de l’Arctic Race of Norway en 2024, Clément Champoussin revient en terrain connu pour tenter de relancer sa dynamique. Après un Tour de France raté, le coureur de la formation XDS Astana veut se rassurer sur une épreuve qu’il affectionne, avant d’enchaîner avec les classiques italiennes.

Un an après avoir terminé 2e de l’Arctic Race of Norway, juste derrière Magnus Cort, Clément Champoussin est de retour sur les routes scandinaves avec l’envie de retrouver des sensations. L’an passé, il avait su s’illustrer sur ce parcours exigeant et vallonné, en constante bataille avec les éléments et les puncheurs du peloton. Cette année, il aborde l’épreuve avec un état d’esprit différent, une semaine seulement après avoir bouclé un Tour de France compliqué.

«C’est arrivé assez rapidement, finalement. Une semaine après le Tour, ça passe vite. J’espère avoir bien récupéré et retrouver de bonnes sensations comme l’an passé », glisse le grimpeur de 27 ans au départ de cette édition 2025. Dans les paysages atypiques du Grand Nord, il espère retrouver un second souffle après avoir connu un coup d’arrêt en juillet.

Un début de saison solide

Jusqu’alors, tout allait bien pour le coureur de la formation XDS Astana. En mars, il s’était offert une deuxième place sur une étape de Paris-Nice, concluant l’épreuve au 7e rang du général. Puis, il a enchaîné avec une 10e place sur le Tour du Pays Basque et sur le Tour de Suisse. Trois courses World Tour, trois tops 10 : de quoi envisager le Tour de France avec ambition.

Mais la réalité du mois de juillet en a décidé autrement. Discret tout au long des trois semaines de course, Clément Champoussin n’a jamais trouvé l’ouverture. «C’est sûr que j’aurais espéré faire quelques résultats en plus. Mais c’était compliqué… C’est comme ça», résume-t-il sobrement.

C’est donc sur les routes norvégiennes, connues pour leurs côtes cassantes, leur météo imprévisible et leurs décors spectaculaires, que le Français entend repartir de l’avant. «J’aime bien cette course, elle sort un peu de l’ordinaire par rapport à ce qu’on a l’habitude de faire. Il y a deux ans, la météo avait été compliquée, mais l’an passé, c’était bien. J’espère qu’on aura du beau temps cette année», a déclaré le coureur français de la formation XDS Astana.

L’automne en ligne de mire

Et s’il ne pose pas de chiffres sur ses ambitions, les intentions sont claires : viser le classement général, comme en 2024. «On a une belle équipe, on va essayer de faire le maximum. Je ne me fixe pas vraiment d’objectif en termes de place, mais c’est sûr que si je peux faire un bon résultat, ça serait bien», a ajouté le Français.

Après la Norvège, une coupure est prévue avant de basculer vers la fin de saison, avec les classiques italiennes en point de mire. Terrain idéal pour un coureur comme lui, capable de briller sur des profils accidentés.

En attendant, cette Arctic Race fait office de test grandeur nature pour savoir où il en est physiquement et mentalement. Et s’il ne s’emballe jamais, Champoussin laisse entrevoir ce qu’il espère vraiment pour cette fin de saison : « Une victoire, ça serait bien».