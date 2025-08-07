US Open : voici la dotation record pour le tournoi de tennis du Grand Chelem

Les organisateurs de l’US Open, dernier tournoi de tennis du Grand Chelem de l’année, ont dévoilé cette semaine la dotation record de l’édition 2025 (24 août - 7 septembre).

De quoi motiver encore un peu plus les participants. Les vainqueurs de l’US Open 2025, hommes et femmes, remporteront la somme de 5 millions de dollars (4,3 millions d’euros), soit une augmentation de près de 40% par rapport à l’année dernière.

La dotation globale de cette édition du tournoi situé à Flushing Meadows est de 90 millions de dollars (environ 77 millions d’euros), un record dans l’histoire du tennis. A Roland-Garros, la dotation globale cette année était de 56,352 millions d’euros.

A noter que l’Open d’Australie offrait aux vainqueurs 3,02 millions d’euros, Roland-Garros 2,55 millions d’euros et Wimbledon 3,5 millions d’euros.

La dotation de l’US Open 2025

Vainqueur : 5.000.000 dollars (4,3 millions d’euros)

Finaliste : 2.500.000 dollars (2,1 millions d’euros)

Demi-finale : 1.260.000 dollars (1 million d’euros)

Quart de finale : 660.000 dollars (567.000 euros)

Huitième de finale : 400.000 dollars (343.000 euros)

3e Tour : 237.000 dollars (204.000 euros)

2e Tour : 154.000 dollars (132.000 euros)

1er Tour : 117.000 dollars (100.500 euros)