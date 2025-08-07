Toute l’actu en direct 24h/24
US Open : voici la dotation record pour le tournoi de tennis du Grand Chelem

L'US Open 2025 a lieu du 24 août au 7 septembre. [Abaca / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les organisateurs de l’US Open, dernier tournoi de tennis du Grand Chelem de l’année, ont dévoilé cette semaine la dotation record de l’édition 2025 (24 août - 7 septembre).

De quoi motiver encore un peu plus les participants. Les vainqueurs de l’US Open 2025, hommes et femmes, remporteront la somme de 5 millions de dollars (4,3 millions d’euros), soit une augmentation de près de 40% par rapport à l’année dernière.

La dotation globale de cette édition du tournoi situé à Flushing Meadows est de 90 millions de dollars (environ 77 millions d’euros), un record dans l’histoire du tennis. A Roland-Garros, la dotation globale cette année était de 56,352 millions d’euros.

A noter que l’Open d’Australie offrait aux vainqueurs 3,02 millions d’euros, Roland-Garros 2,55 millions d’euros et Wimbledon 3,5 millions d’euros.

La dotation de l’US Open 2025

Vainqueur : 5.000.000 dollars (4,3 millions d’euros)

Finaliste : 2.500.000 dollars (2,1 millions d’euros)

Demi-finale : 1.260.000 dollars (1 million d’euros)

Quart de finale : 660.000 dollars (567.000 euros)

Huitième de finale : 400.000 dollars (343.000 euros)

3e Tour : 237.000 dollars (204.000 euros)

2e Tour : 154.000 dollars (132.000 euros)

1er Tour : 117.000 dollars (100.500 euros)

