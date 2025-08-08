Football : le RC Lens annonce l'arrivée de Florian Thauvin et tacle le LOSC dans une vidéo humoristique

Le Racing Club de Lens a officialisé ce vendredi la signature du contrat de Florian Thauvin pour une durée de trois ans. Le champion du monde 2018 revient en Ligue 1 après deux saisons pleines à l'Udinese.

Un gros coup pour le club Sang et Or, ponctué d'une pointe d'humour. Le RC Lens a annoncé ce jeudi l'arrivée de l'ancien attaquant marseillais Florian Thauvin pour une durée de trois ans.

Arrivé en provenance d'Udinese, le joueur de 32 ans a fait l'objet d'une vidéo grimée en Simpsons, postée sur les réseaux sociaux du club, à l'image des précédentes recrues estivales.

Et les Lensois n'ont pas manqué de se moquer de leur grand rival nordiste, le Losc, en reprenant la scène du transfert avorté de Florian Thauvin en 2013, il y a douze ans.

𝙻𝚎𝚜 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂 𝚏𝚘𝚗𝚝 𝚕𝚎𝚞𝚛 𝚖𝚎𝚛𝚌𝚊𝚝𝚘 📺



Épisode 6 : Mercato assaisonné, sauce étoilée. 🌟



𝙵𝙻𝙾𝚁𝙸𝙰𝙽 𝚃𝙷𝙰𝚄𝚅𝙸𝙽 𝙴𝚂𝚃 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂. ✍️#LesLensoispic.twitter.com/Y7KTcSBQkN — Racing Club de Lens (@RCLens) August 8, 2025

En effet, la scène est reproduite avec un personnage de chien - le surnom des lillois étant les Dogues - accompagné de la mention «il est parti, il a tout compris», assortie du code couleur de la célèbre marque de téléphonie.

💬 Jean-Louis Leca : « On accueille @FlorianThauvin avec un immense plaisir et une certaine fierté, celle de voir un champion du monde nous rejoindre. L’accueil incroyable qui lui a été réservé par les supporters confirme ce sentiment. »



📰 https://t.co/xE95TU1RF7#Thauvin2028pic.twitter.com/MRIXcq2AhX — Racing Club de Lens (@RCLens) August 8, 2025

Après deux saisons abouties en Série A (15 buts en 73 apparitions), où il aura d'ailleurs porté le brassard, le champion du monde 2018 refoulera les pelouses de Ligue 1, quatre ans après être parti de l'OM vers les Tigres, où évolue son ami André-Pierre Gignac.

Les Lensois auront déboursé près de 6 millions d'euros pour s'attacher les services de Florian Thauvin, qui devrait porter le numéro 10.