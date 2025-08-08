Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Football : le RC Lens annonce l'arrivée de Florian Thauvin et tacle le LOSC dans une vidéo humoristique

L'ancien attaquant de l'Udinese portera le numéro 10 avec les Sang et Or. [LaPresse / Icon Sport]
Par Sacha Benichou
Publié le - Mis à jour le

Le Racing Club de Lens a officialisé ce vendredi la signature du contrat de Florian Thauvin pour une durée de trois ans. Le champion du monde 2018 revient en Ligue 1 après deux saisons pleines à l'Udinese.

Un gros coup pour le club Sang et Or, ponctué d'une pointe d'humour. Le RC Lens a annoncé ce jeudi l'arrivée de l'ancien attaquant marseillais Florian Thauvin pour une durée de trois ans. 

Arrivé en provenance d'Udinese, le joueur de 32 ans a fait l'objet d'une vidéo grimée en Simpsons, postée sur les réseaux sociaux du club, à l'image des précédentes recrues estivales. 

Et les Lensois n'ont pas manqué de se moquer de leur grand rival nordiste, le Losc, en reprenant la scène du transfert avorté de Florian Thauvin en 2013, il y a douze ans. 

En effet, la scène est reproduite avec un personnage de chien - le surnom des lillois étant les Dogues - accompagné de la mention «il est parti, il a tout compris», assortie du code couleur de la célèbre marque de téléphonie. 

Après deux saisons abouties en Série A (15 buts en 73 apparitions), où il aura d'ailleurs porté le brassard, le champion du monde 2018 refoulera les pelouses de Ligue 1, quatre ans après être parti de l'OM vers les Tigres, où évolue son ami André-Pierre Gignac. 

Sur le même sujet PSG : âge, club, parcours… Tout savoir sur Lucas Chevalier, prochaine recrue parisienne Lire

Les Lensois auront déboursé près de 6 millions d'euros pour s'attacher les services de Florian Thauvin, qui devrait porter le numéro 10. 

FootballLensFlorian Thauvin

À suivre aussi

Football : la légende du biathlon Johannes Boe signe dans un club en Norvège
PSG : âge, club, parcours… Tout savoir sur Lucas Chevalier, prochaine recrue parisienne
Ballon d'Or 2025 : pourquoi le PSG est-il entré dans l'histoire du trophée ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités