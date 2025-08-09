Coupe du monde féminine 2025 de rugby : le calendrier complet

La Coupe du monde féminine 2025 de rugby se déroule du 22 août au 27 septembre en Angleterre. Voici le calendrier complet.

Vendredi 22 août

20h30 : Angleterre-États-Unis

Samedi 23 août

13h : Australie-Samoa

15h45 : Écosse-Pays de Galles

18h30 : Canada-Fidji

21h15 : France-Italie

Dimanche 24 août

13h : Irlande-Japon

15h45 : Afrique du Sud-Brésil

18h30 : Nouvelle-Zélande-Espagne

Samedi 30 août

13h : Canada-Pays de Galles

15h45 : Écosse-Fidji

18h : Angleterre-Samoa

20h30 : États-Unis-Australie

Dimanche 31 août

13h : Irlande-Espagne

15h : Nouvelle-Zélande-Japon

16h30 : Italie-Afrique du Sud

17h30 : France-Brésil

Samedi 6 septembre

13h : Canada-Écosse

14h30 : États-Unis-Samoa

15h45 : Pays de Galles-Fidji

18h : Angleterre-Australie

Dimanche 7 septembre

13h : Japon-Espagne

15h : Italie-Brésil

15h45 : Nouvelle-Zélande-Irlande

17h45 : France-Afrique du Sud

Quarts de finale

Samedi 13 septembre

13h30 : 1er groupe C – 2e groupe D

17h : 1er groupe B – 2 groupe A

Dimanche 14 septembre

13h30 : 1er groupe D – 2e groupe C

17h : 1er groupe C – 2 groupe B

Demi-finales

Vendredi 19 et samedi 20 septembre

Troisième place

Samedi 27 septembre

Finale

17h : samedi 27 septembre

Les matchs seront diffusés par le groupe TF1 et France Télévisions.