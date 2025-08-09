Coupe du monde féminine 2025 de rugby : le calendrier complet

Toute l’actu en direct 24h/24
La Coupe du monde féminine 2025 de rugby se déroule du 22 août au 27 septembre en Angleterre. Voici le calendrier complet.

Vendredi 22 août

20h30 : Angleterre-États-Unis 

Samedi 23 août

13h : Australie-Samoa 

15h45 : Écosse-Pays de Galles

18h30 : Canada-Fidji 

21h15 : France-Italie 

Dimanche 24 août 

13h : Irlande-Japon 

15h45 : Afrique du Sud-Brésil 

18h30 : Nouvelle-Zélande-Espagne 

Samedi 30 août

13h : Canada-Pays de Galles 

15h45 : Écosse-Fidji 

18h : Angleterre-Samoa 

20h30 : États-Unis-Australie 

Dimanche 31 août 

13h : Irlande-Espagne 

15h : Nouvelle-Zélande-Japon 

16h30 : Italie-Afrique du Sud 

17h30 : France-Brésil 

Samedi 6 septembre

13h : Canada-Écosse 

14h30 : États-Unis-Samoa

15h45 : Pays de Galles-Fidji 

18h : Angleterre-Australie 

Dimanche 7 septembre

13h : Japon-Espagne 

15h : Italie-Brésil

15h45 : Nouvelle-Zélande-Irlande 

17h45 : France-Afrique du Sud

Quarts de finale

Samedi 13 septembre 

13h30 : 1er groupe C – 2e groupe D

17h : 1er groupe B – 2 groupe A

Dimanche 14 septembre

13h30 : 1er groupe D – 2e groupe C

17h : 1er groupe C – 2 groupe B

Demi-finales

Vendredi 19 et samedi 20 septembre

Troisième place

Samedi 27 septembre

Finale 

17h : samedi 27 septembre 

Les matchs seront diffusés par le groupe TF1 et France Télévisions.

