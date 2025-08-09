Coupe du monde féminine 2025 de rugby : le calendrier complet

La Coupe du monde féminine 2025 de rugby se déroule du 22 août au 27 septembre en Angleterre. Voici le calendrier complet.
Vendredi 22 août
20h30 : Angleterre-États-Unis
Samedi 23 août
13h : Australie-Samoa
15h45 : Écosse-Pays de Galles
18h30 : Canada-Fidji
21h15 : France-Italie
Dimanche 24 août
13h : Irlande-Japon
15h45 : Afrique du Sud-Brésil
18h30 : Nouvelle-Zélande-Espagne
Samedi 30 août
13h : Canada-Pays de Galles
15h45 : Écosse-Fidji
18h : Angleterre-Samoa
20h30 : États-Unis-Australie
Dimanche 31 août
13h : Irlande-Espagne
15h : Nouvelle-Zélande-Japon
16h30 : Italie-Afrique du Sud
17h30 : France-Brésil
Samedi 6 septembre
13h : Canada-Écosse
14h30 : États-Unis-Samoa
15h45 : Pays de Galles-Fidji
18h : Angleterre-Australie
Dimanche 7 septembre
13h : Japon-Espagne
15h : Italie-Brésil
15h45 : Nouvelle-Zélande-Irlande
17h45 : France-Afrique du Sud
Quarts de finale
Samedi 13 septembre
13h30 : 1er groupe C – 2e groupe D
17h : 1er groupe B – 2 groupe A
Dimanche 14 septembre
13h30 : 1er groupe D – 2e groupe C
17h : 1er groupe C – 2 groupe B
Demi-finales
Vendredi 19 et samedi 20 septembre
Troisième place
Samedi 27 septembre
Finale
17h : samedi 27 septembre
Les matchs seront diffusés par le groupe TF1 et France Télévisions.