«J’ai un peu bluffé» : Corbin Strong résiste à Thomas Pidcock lors de l'étape-reine de l'Arctic Race of Norway

Corbin Strong (Israel - Premier Tech) avait prévenu qu’il souffrirait sur les pentes de la montée finale vers Målselv Fjellandsby. Il a en réalité tenu tête à Thomas Pidcock, le grandissime favori de cet Arctic Race of Norway, avant de céder dans les derniers mètres. Le Néo-Zélandais conserve son maillot de leader et peut croire en ses rêves de victoire finale.

Face à un Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) lancé à pleine vitesse sur les rampes à 12% de la montée finale de cette 3e étape de l’Arctic Race of Norway, peu de sprinteurs du peloton mondial auraient tenu plus d’une attaque du Britannique. Pourtant, Corbin Strong, que l’on pourrait évidemment qualifier de sprinteur-puncheur, a réussi à en encaisser plusieurs. Mieux, il a tenu la roue du Britannique jusqu’aux 200 derniers mètres, ne cédant qu’au sprint. Une performance qui a sidéré plus d’un observateur sur la ligne d’arrivée.

La veille, après la deuxième étape, il avait pourtant annoncé que cette ascension «était un peu trop (dur) pour lui» et que ses chances de conserver le maillot du soleil de minuit étaient «assez minces». Ce samedi, il a avoué avoir brouillé les pistes. «Je ne voulais pas que mes rivaux pensent à moi, alors j’ai un peu bluffé hier. J’étais assez confiant en ma capacité à faire une bonne montée, et je suis heureux d’avoir réussi à conserver le maillot de leader», a confié le Néo-Zélandais après sa deuxième place lors de l’étape du jour.

«Je pense que c’est le meilleur qui a gagné aujourd’hui»

Le dernier virage, qu’il pensait pouvoir exploiter pour surprendre Thomas Pidcock, s’est révélé plus long que prévu. «Je pensais le laisser passer en premier et le dépasser ensuite. Avec le recul, j’aurais dû attaquer plus tôt, mais cela n’aurait peut-être pas changé le résultat. Je pense que c’est le meilleur qui a gagné aujourd’hui», a avoué Corbin Strong. S’il n’a pas levé les bras, le Néo-Zélandais a signé une prestation majuscule, confirmant sa forme exceptionnelle cet été : vainqueur d’étape et du général du Tour de Wallonie, puis lauréat d’une étape sur cette 12e édition de l’Arctic Race of Norway.

Sa deuxième place sur la reine des étapes norvégiennes, devant des grimpeurs comme Christian Scaroni (XDS Astana), Clément Champoussin (XDS Astana) ou Kevin Vermaerke (Team Picnic PostNL), en dit long sur sa progression constante. Les récents stages effectués dans le nord de l’Europe semblent porter leurs fruits.

Et l’homme sait aussi garder le sourire. Ce vendredi, il plaisantait en exhibant les 50 kilos de saumon offerts après sa victoire d'étape ce jeudi. «Nous en avons déjà mangé hier soir avec le staff et les coureurs. J’espère en ramener chez moi pour en faire profiter mes amis», a déclaré le coureur de 25 ans. En cas de succès final à Tromsø, il pourrait encore garnir ses stocks, même si les 500 kilos promis au vainqueur du classement de la montagne resteront hors de portée.

Ce dimanche 10 août, sur un circuit vallonné au cœur de Tromso, surnommée la «Paris du Nord», Corbin Strong devra repousser les offensives de tous ses poursuivants. Les huit ascensions de Prestvannet (1,2 km à 6,9 % de moyenne, avec des passages à plus de 8 %) promettent une journée explosive. «Le parcours me convient bien, mais le fait d’être en tête rend la victoire plus difficile à décrocher. Ce sera une course très ouverte. Mon équipe a très bien marché toute la semaine, et j’espère que nous pourrons contrôler la course pour remporter le général», a conclu le leader du classement général au micro de CNEWS.