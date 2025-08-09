PSG : la signature du gardien Lucas Chevalier officialisée

Le PSG a officialisé ce samedi l’arrivée de Lucas Chevalier pour 40 M€ hors bonus, pouvant atteindre 55 M€. À 23 ans, le gardien formé à Lille devient le portier français le plus cher de l’histoire et vient concurrencer Gianluigi Donnarumma.

Lucas Chevalier est désormais Parisien. Après sa visite médicale vendredi, le gardien de 23 ans a signé un contrat de cinq saisons avec le Paris Saint-Germain.

Le PSG a déboursé 40 millions d’euros hors bonus pour l’arracher au LOSC, avec une somme pouvant grimper à 55 millions. Ce montant fait de lui le gardien tricolore le plus cher de l’histoire. Déjà nommé pour le Trophée Yachine, le numéro 2 des Bleus franchit une nouvelle étape de sa carrière.

Concurrence dans les cages parisiennes

Lucas Chevalier rejoint un effectif qui compte encore quatre gardiens, dont Gianluigi Donnarumma, auteur d’une excellente campagne européenne et toujours titulaire. Le Calaisien arrive toutefois pour endosser le rôle de numéro un.

Pur produit du centre de formation lillois, Lucas Chevalier a connu sa première convocation avec Didier Deschamps en novembre 2024. Ses performances au LOSC ont séduit Paris, qui a finalisé l’accord avec Lille le 7 août.