Tour de Pologne : Filippo Baroncini placé dans un coma artificiel après sa terrible chute

Trois jours après sa terrible chute lors de la 3e étape du Tour de Pologne, le coureur cycliste italien Filippo Baroncini a été placé dans un coma artificiel. Sa vie n’est néanmoins pas en danger.

Le coureur toujours hospitalisé. Le cycliste italien Filippo Baroncini, hospitalisé à Walbrzych, a été placé dans un coma artificiel quelques jours après sa terrible chute lors de la 3e étape du Tour de Pologne.

Le docteur Adrian Rotunno, directeur médical de l’UAE Team Emirates pour laquelle court Filippo Baroncini, avait indiqué le 6 août dernier après la chute du cycliste que ce dernier avait «subi de multiples blessures au visage, notamment une fracture d'une vertèbre cervicale (sans séquelles neurologiques) et des fractures du visage et de la clavicule».

Mauro Gianetti, DG de l'équipe, a indiqué à Tuttobiciweb, un média sportif italien, que Filippo Baroncini, souffrait d’une fracture à la pommette qui nécessite une immobilisation totale pour se réparer sainement, ce qui a entraîné le placement «en sédation profonde» du cycliste.

Filippo Baroncini a violemment chuté avec cinq autres coureurs à 20 km de l'arrivée de la troisième étape du Tour de Pologne, dont le départ et l'arrivée étaient à Walbrzych. Face à l’ampleur de l’incident, les organisateurs ont été contraints de suspendre l’étape.