Arctic Race of Norway : le classement général final

Corbin Strong (Israel - Premier Tech) a remporté l'Arctic Race of Norway ce dimanche 10 août, après avoir pris la deuxième place de l'ultime étape qui se déroulait dans les rues de Tromso.
Le classement final
1. Corbin Strong (NZL/Israel - Premier Tech)
2. Thomas Pidcock (GBR/Q36.5 Pro Cycling Team) à 11"
3. Christian Scaroni (ITA/XDS Astana) à 28"
4. Riley Sheehan (USA/Israel - Premier Tech) à 35"
5. Clément Champoussin (FRA/XDS Astana) à 39"
6. Kevin Vermaerke (USA/Team Picnic PostNL) à 39"
7. Martin Tjotta (NOR/Arkéa - B&B Hotels) à 42"
8. Felix Engelhardt (ALL/Jayco AlUla) à 43"
9. Sven Erik Bystrom (NOR/Norvège) à 44"
10. Mats Wenzel (LUX/Kern Pharma) à 44"
Results powered by FirstCycling.com