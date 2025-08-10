Arctic Race of Norway : un cycliste amateur s'illustre en faussant compagnie au peloton depuis le trottoir (Vidéo)

L'Arctic Race of Norway s'est achevé ce soir, avec la victoire de XXX, dans des paysages extraordinaires et une foule de passionnés de cyclisme. Certain ont su se mettre en lumière pour attirer l'attention des caméras.

L'Arctic Race of Norway attire chaque année de nombreux passionnés de cyclisme venu admirer de grands coureurs sur une course à étape dans les plus belles régions de Norvège. Cette année particulièrement, la foule s'investit pour acclamer les coureurs, déguisements, pancartes, cris, une femme embrassait même un saumon sur une falaise !

Getting jiggy with a salmon.. On a cliff.. Welcome to the Arctic Race of Norway #articraceofnorway#homeofcyclingpic.twitter.com/bTQujKE4uO — Neil Anderson (@Mr_Andrrson) August 16, 2019

Mais cette année, un mordu de vélo s'est illustré en suivant le peloton sur son vélo depuis le trottoir. Depuis hier, à l'étape 3 reliant Husøy à Målselv, cet homme poursuit le peloton depuis le trottoir. Aujourd'hui, il a poursuivi l'exploit aux côtés de Mattéo Vercher ou encore Asbjøn Hellemose lors de la dernière étape à Tromsø. Le compte X des organisateurs s'est amusé de cette situations : «Nous sommes sur le marché des transferts, et ce coureur poursuit le peloton depuis hier, aidez-le à trouver un contrat».

@ Teams:



We're in the transfer market, and this guy has been chasing the peloton since yesterday, help him find a contract#ArcticRacepic.twitter.com/wl1BQtUisw — Arctic Race of Norway (@ArcticRaceofN) August 10, 2025

L'Artic Race of Norway, course mythique au cœur de la Norvège

Depuis sa création en 2013, l'Artic Race of Norway est une course aux paysages absolument envoutant dans les fiords norvégiens. Alliant étapes de grimpeurs et baroudeurs, la course en 4 étapes attire autant les cyclistes expérimentés que les fans passionnés.

Le Néo-Zélandais a remporté le classement général de cette édition 2025 en résistant aux nombreuses attaques du favori britannique Thomas Pidckock lors de la dernière étape autour de Tromsø.