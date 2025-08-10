Cyclisme : «J'étais complètement dopé», Bjarne Riis, vainqueur du Tour de France 1996, ne regrette rien

Présent à l’occasion d’un forum sportif à Copenhague (Danemark), le vainqueur du Tour de France 1996 s'est livré sur son sacre surprise glané à l'aide de produits dopants. En toute transparence, le Danois n'élude aucune question et avoue ne «pas regretter».

Il persiste et signe. Son nom figure toujours au palmarès du Tour de France et pourtant Bjarne Riis n'en est pas à ses premières révélations. En 2007, le Danois, lauréat de la Grande Boucle 1996, était déjà passé aux aveux en confessant être dopé. Dans un premier temps, il s'était vu retirer son titre mais quelques mois plus tard, le quadruple vainqueur d'étapes sur le Tour de France, avait repris sa place parmi les vainqueurs, les faits étant prescrits, avait jugé l’UCI.

Dix-huit ans plus tard, Riis est revenu sur ces années noires du vélo et son sacre surprise sur le Tour de France 1996 à l'occasion d’un forum sportif à Copenhague (Danemark). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que «Monsieur 60 %» - référence à son taux d’hématocrite élevé grâce au recours de l’EPO - ne semble pas s'en vouloir. «J’étais complètement dopé. Je savais ce que je faisais. Je ne le regrette pas, car cela faisait partie de cette époque et d’un système que nous acceptions tous en silence», a ajouté le Scandinave, dont les propos sont relayés par le site Sport.es.

L'Incarnation d'une époque sombre pour le cyclisme

Retiré des pelotons depuis 2020 après une longue carrière de manager d’équipes, celui qui avait écrasé la concurrence en une attaque à Hautacam à l’été 1996 et seul coureur originaire de son pays à avoir gagné le Tour de France, n’élude rien de son histoire, de ses heures sombres. Bjarne Riis a donc gagné un Tour de France en trichant, probablement comme d’autres dans ces années de plomb, époque où l’EPO faisait des ravages et défaisait les palmarès du cyclisme mondial. Une époque ponctuée notamment par l’affaire Festina en 1998.

Une nouvelle sortie qui n'est pas de nature à rassurer les suiveurs d'un sport meurtri par son histoire et sur lequel l'ombre du dopage plane toujours.