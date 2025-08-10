Japon : deux boxeurs décèdent, victimes de commotions cérébrales subies lors de deux combats distincts à Tokyo

Les boxeurs japonais Shigetoshi Kotari et Hiromasa Urakawa sont décédés vendredi des suites de leurs deux combats survenus une semaine plus tôt.

Le monde de la boxe et le Japon endeuillés. Deux boxeurs japonais, Shigetoshi Kotari et Hiromasa Urakawa, tous deux âgés de 28 ans, sont morts, quelques jours après avoir subi des lésions cérébrales, lors de deux combats distincts disputés au Korakuen Hall de Tokyo, le 2 août dernier. Peu après leurs combats, les deux hommes ont dû être transportés d’urgence à l’hôpital où ils ont subi une chirurgie cérébrale.

Kotari, engagé dans la catégorie des super poids plume et qui avait arraché un match nul en douze rounds contre un autre Japonais, a perdu connaissance peu après la fin du combat et est décédé six jours plus tard, le 8 août, des suites «d’un hématome sous-dural», a indiqué son club sur son site internet samedi.

Urakawa, aligné en poids léger, avait pour sa part été arrêté par l’arbitre au huitième et dernier round. Il «a tragiquement succombé aux blessures subies lors de son combat», a fait savoir la WBO (World Boxing Organisation) dans un message sur Instagram dimanche. Selon des médias japonais, son décès est intervenu samedi soir, soit une semaine après son combat.

Une première pour le Japon

«Le monde de la boxe pleure sa disparition tragique. Un guerrier sur le ring. Un combattant dans l’âme. Parti trop tôt. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille, son équipe et toute la communauté de la boxe japonaise», a écrit l'organisation mondiale de boxe sur X à propos de Shigetoshi Kotari. Selon Tsuyoshi Yasukochi, secrétaire général de la Commission de boxe japonaise cité par les médias, c'était probablement «la première fois au Japon que deux boxeurs subissaient une chirurgie cérébrale à la suite de blessures lors du même événement».

Rest in peace, Shigetoshi Kotari 🕊️



The boxing world mourns the tragic passing of Japanese fighter Shigetoshi Kotari, who succumbed to injuries sustained during his August 2nd title fight.



A warrior in the ring. A fighter in spirit. Gone too soon.



Our thoughts and prayers are… pic.twitter.com/PjZtDyBIU2 — WBO (@WorldBoxingOrg) August 8, 2025

Les combats comptaient pour des matches de la WBC et de la WBO. Les deux fédérations ont présenté leurs condoléances aux familles et aux proches des deux Japonais. En février dernier, le boxeur irlandais John Cooney (28 ans) avait également trouvé la mort après un combat, des suites d'une lésion cérébrale.