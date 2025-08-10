«Je dois tout à mon équipe» : Corbin Strong exulte après son sacre sur l’Arctic Race of Norway

Corbin Strong (Israel - Premier Tech) a remporté l’Arctic Race of Norway 2025, 11 secondes devant Thomas Pidcock. Vainqueur du général, du classement par points et du maillot de meilleur jeune, le Néo-Zélandais signe une semaine magistrale dans les fjords de Norvège. Il revient sur ce succès pour CNEWS.

Il y a des semaines qui changent une carrière. Pour Corbin Strong, celle passée en Norvège appartient déjà à cette catégorie. À 25 ans, le coureur d’Israel - Premier Tech a dominé l’Arctic Race of Norway 2025, s’adjugeant le classement général avec 11 secondes d’avance sur Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) et 28 secondes sur Christian Scaroni (XDS Astana), des coureurs qui ont déjà beaucoup prouvé sur la scène internationale. Il repart avec le maillot vert de meilleur sprinteur, le maillot blanc de meilleur jeune et une place au palmarès aux côtés de Magnus Cort, vainqueur sortant.

🇳🇴 Fredrik Dversnes wins in Tromsø after a really powerful sprint! @UnoXteam#ArcticRacepic.twitter.com/fT64ClMm2h — Arctic Race of Norway (@ArcticRaceofN) August 10, 2025

La dernière étape, ce dimanche autour de Tromso, avait tout pour faire basculer la course. Sur le circuit urbain tracé dans la commune norvégienne, Corbin Strong a dû défendre chèrement sa tunique de leader entre pluie, vent et attaques incessantes. Son dauphin au classement général, le Britannique Thomas Pidcock a multiplié les offensives.

Fredrik Dversnes, le vainqueur du jour

«C’était plus dur que ce que j’imaginais», a reconnu Corbin Strong après la course. «Après les deux premiers tours, j’étais moins confiant, mais on a su gérer. Une fois la dernière bosse franchie, je savais qu’il serait difficile de me reprendre du temps si Pidcock ne gagnait pas le sprint», a ajouté le Néo-Zélandais.

Dans le final, le champion de Norvège Andreas Leknessund a tenté de dynamiter le groupe de favoris, mais l’équipe Israel - Premier Tech est restée compacte autour de son leader. Au sprint, c’est Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) qui a levé les bras devant Corbin Strong et Davide Ballerini (XDS Astana). Une deuxième place qui valait de l’or pour le Néo-Zélandais puisqu'elle a sécurisé son sacre norvégien.

«Je dois tout à mes coéquipiers. Riley (Sheehan), Hugo (Houle), Nick (Schultz) chacun a donné 100% de ce qu'il avait pour que je gagne. On savait que ça allait être agressif aujourd’hui, tout le monde était prêt et en forme», a confié le Néo-Zélandais à CNEWS. Le collectif a été l’un des fils rouges de sa semaine : à Harstad, lors de la première étape, Strong avait triomphé sous une pluie battante grâce à l'excellent travail de Riley (Sheehan), sur la deuxième, un sprint perturbé l’avait privé d’un meilleur résultat et ce samedi, il avait été le seul à suivre Thomas Pidcock dans l’ascension décisive.

À chaque fois, ses coéquipiers ont été là pour le protéger et l’amener en position. Cette maîtrise a rappelé son succès récent au Tour de Wallonie : victoire inaugurale, victoire finale et deux places de deuxième pour conclure. «Je pense que la clé, c’est d’avoir pu bien me préparer. Après le Giro, où j’ai chuté plusieurs fois, j’ai eu un vrai break et un programme d’entraînement solide. J’ai été bien entouré, physiquement et mentalement. Ça change tout», a rapporté le coureur de 25 ans.

L’Arctic Race of Norway a aussi été l’occasion pour Strong de découvrir un pays qu’il rapproche de sa Nouvelle-Zélande natale. «Les fjords me rappellent chez moi, mais ici, les routes sont partout. Chez nous, il faut parfois un hélicoptère pour voir certaines parties», a déclaré le vainqueur du classement général. La suite s’annonce chargé : Circuit Franco-Belge, GP de Plouay, GP de Québec.

Des courses sur lesquelles il visera la victoire, avec en ligne de mire un rêve à long terme : devenir le premier Néo-Zélandais à remporter une étape du Tour de France. «C’est un sport dur, rien n’est jamais acquis, mais ces deux dernières semaines ont été parfaites. Je veux garder cet élan et le porter sur les plus grandes courses du monde», a conclu Corbin Strong à notre micro.