PSG-Tottenham, Supercoupe d’Europe : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le PSG affronte Tottenham en Supercoupe d'Europe, mercredi 13 août. Un match à suivre en direct sur les antennes de Canal+.

Un premier trophée pour commencer la saison ? Après avoir décroché sa première Ligue des champions le 31 mai dernier, le PSG va disputer la Supercoupe d’Europe contre le vainqueur de la Ligue Europa, Tottenham Hotspur. Un choc à suivre mercredi 13 août sur les antennes de CANAL+.

A Udine (Italie), les hommes de Luis Enrique, finalistes malheureux de la dernière Coupe du monde des clubs (battus par Chelsea en finale), tenteront de décrocher pour la première fois de leur histoire ce trophée. Les Parisiens, qui ont repris l’entraînement mercredi 6 août, l’avait disputé en 1996 (défaite contre la Juventus de Turin, 6-1).

En face, Tottenham, victorieux de Manchester United le 21 mai dernier en finale de la C3 (1-0), devra faire sans James Maddison, blessé aux ligaments du genou.

Programme TV

PSG-Tottenham

Supercoupe d’Europe

Mercredi 13 août

21h sur Canal+