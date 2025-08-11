Toute l’actu en direct 24h/24
CHAN 2025 : le calendrier et les résultats complets du Championnat d’Afrique des nations

Le Maroc et l'Angola disputent le Championnat. [Tony Karumba / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Le CHAN 2025, le Championnat d’Afrique des nations, a lieu jusqu’au 30 août au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Voici le calendrier et les résultats complets.

Samedi 2 août 

Tanzanie-Burkina Faso : 2-0 

Dimanche 3 août 

Kenya-RD Congo : 1-0 

Maroc-Angola, 2-0 

Madagascar-Mauritanie : 0-0 

Lundi 4 août 

Niger-Guinée : 0-1 

Ouganda-Algérie : 0-3

Mardi 5 août 

Congo-Soudan : 1-1

Sénégal-Nigeria : 1-0

Mercredi 6 août 

Burkina Faso-Centrafrique : 4-2

Mauritanie-Tanzanie : 0-1

Jeudi 7 août 

RD Congo-Zambie : 2-0

Angola-Kenya : 1-1

Vendredi 8 août 

Algérie- Afrique du Sud : 1-1

Guinée-Ouganda : 0-3

Samedi 9 aout 

Centrafrique-Mauritanie : 0-1 

Tanzanie-Madagascar : 2-1 

Dimanche 10 août 

Kenya-Maroc : 1-0 

Zambie-Angola : 1-2

Lundi 11 août 

Afrique du Sud-Guinée : 16h 

Ouganda-Nigeria : 19h 

Mardi 12 août 

Sénégal-Congo : 16h 

Soudan-Nigeria : 19h 

Mercredi 13 août 

Madagascar-Centrafrique : 16h 

Mauritanie- Burkina Faso : 19h 

Jeudi 14 août 

Maroc-Zambie : 16h 

Angola-RD Congo : 19h 

Vendredi 15 août 

Guinée-Algérie : 16h 

Nigéria-Afrique du sud : 19h 

Samedi 16 août 

Centrafrique-Tanzanie : 19h 

Burkina Faso-Madagascar : 19h 

Dimanche 17 août 

Zambie-Kenya : 14h 

RD Congo-Maroc : 14h 

Lundi 18 août 

Afrique du Sud-Ouganda : 19h 

Algérie-Niger : 19h 

Mardi 19 août 

Nigeria-Congo, 19h 

Soudan-Sénégal, 19h 

Quarts de finale 

Vendredi 22 août : 

18h : 1er groupe A-2e groupe B (Q1) 

19h : 1er groupe B-2e groupe A (Q2) 

Samedi 23 août :

16h : 1er groupe C-2e groupe D (Q3) 

19h : 1er groupe D-2e groupe C (Q4) 

Demi-finales 

Mardi 26 août :

16h30 : vainqueur Q1-vainqueur Q4 

19h30, vainqueur Q2-vainqueur Q3 

Troisième place

Vendredi 29 août : 19h

Finale

Samedi 30 août : 17h

