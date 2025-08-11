Voile : les images de la spectaculaire collision au départ de l'Ocean Race Europe en Allemagne (vidéo)

Une spectaculaire collision au large de la ville allemande de Kiel a marqué le départ de la deuxième édition de «The Ocean Race Europe» ce dimanche.

Un départ choc. Alors que sept voiliers avaient pris le départ de la deuxième édition de l'Ocean Race Europe depuis le large de Kiel, deux bateaux concurrents sont entrés en collision quelques instants après avoir franchi la ligne de départ, subissant des dégâts importants.

Deux minutes après le passage de la ligne de départ et alors qu'ils naviguaient bord à bord au près serré (en remontant le vent), le bateau Holcim-PRB de la Néerlandaise Rosalin Kuiper et le Mapei de l'Italien Ambrogio Beccaria se sont heurtés avec leurs appendices latéraux.

Les deux monocoques ont été contraints de rapidement faire demi-tour en direction du port de départ pour pallier les dégâts, qui sont relativement importants : le foil babord de Holcim-PRB a déchiré la voile d'avant et la grand-voile de Mapei, tandis que ce dernier à percé la coque de son concurrent possiblement avec son foil ou avec son outrigger (un tube latéral contribuant à soutenir le mât).

Une arrivée finale prévue en septembre

Le directeur de la course Phil Lawrence a d'ores et déjà indiqué qu'«une réclamation officielle avait été déposée par l'équipe Holcim PRB contre Allagrande MAPEI Racing», tandis que l'Italien Ambrogio Beccaria, a exprimé sa déception après cet incident sans baisser les bras : «Nous n'abandonnerons certainement pas tant qu'il y aura une chance».

Au total, sept monocoques Imoca, avec des équipages mixtes et internationaux, avaient pris le départ de cette première étape entre Kiel et Portsmouth, sur la côte sud de l'Angleterre.

Déclinaison européenne de l'Ocean Race, cette course par étapes verra les skippers naviguer autour du continent sur près de 8.300 kilomètres, avec des arrivées d'étapes à Carthagène (Espagne), Nice, Gênes (Italie) et une arrivée finale à Kotor (Monténégro) en septembre.