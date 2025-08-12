Ballon d'or : qui sont les plus jeunes joueurs à avoir remporté le trophée ?

Alors que les pronostics vont bon train autour du futur lauréat du ballon d'or 2025, qui sont les plus jeunes joueurs à avoir remporté la récompense suprême ?

Lionel Messi ? Cristiano Ronaldo ? Si les deux mégastars du ballons rond détiennent le chiffre irréel de 13 ballons d'or à eux deux (respectivement 8 et 5), ni l'un ni l'autre n'est le plus jeune lauréat de la récompense.

Un phénomène brésilien

Lionel Messi a pourtant obtenu son premier à 22 ans, 5 mois et 7 jours, en 2009. Un an plus tôt, en 2008, Cristiano Ronaldo était quant à lui âgé de 23 ans, 9 mois et 27 jours.

Mais tous deux sont loin derrière le premier Ronaldo, le Brésilien désormais âgé de 49 ans, qui a fait trembler les pelouses dès la fin des années 1990. En 1997, lors de son premier sacre, Il fenomeno était ainsi âgé de seulement 21 ans, 3 mois et 5 jours. Il en obtiendra un autre cinq ans plus tard, en 2002.

L'attaquant brésilien n'est pas le seul à avoir brillé très jeune puisque l'Anglais Michael Owen a également fait mieux que Messi et Cristiano Ronaldo à ce niveau. Il n'avait en effet que 22 ans et 4 jours en 2001 lors de son unique sacre.

Parmi les autres joueurs récompensés très tôt dans leur carrière, on peut également citer l'Anglais George Best (22 ans, 7 mois et 2 jours en 1968) ou encore l'Ukrainien Oleg Blokhine, star du Dynamo Kiev (23 ans, 1 mois et 25 jours en 1975). Pour tous les deux, le compteur s'est arrêté là.

Le record de précocité détenu par Ronaldo Nazario est en revanche plus menacé que jamais. Si Ousmane Dembélé, qui fait figure de grand favori cette année, a déjà fêté ses 28 ans, un sacre du jeune Lamine Yamal serait un coup de tonnerre. L'Espagnol de 18 ans à peine fait figure de très sérieux candidat.