«Ça fait dix minutes» : une joueuse de tennis réclame l'expulsion d'un bébé qui pleure dans les tribunes

Lors du match du troisième tour du tournoi de tennis féminin de Cincinnati opposant ce lundi Emma Raducanu à la numéro une mondiale Aryna Sabalenka, la joueuse britannique a demandé à l’arbitre d’expulser un bébé en pleurs dans les tribunes lors d’un point décisif du troisième set.

Une scène surréaliste en plein tournoi WTA de tennis. Alors qu’elle tenait tête à la numéro une mondiale Aryna Sabalenka lors du seizième de finale du tournoi de Cincinnati ce lundi, Emma Raducanu a été gênée par les pleurs d’un bébé dans les gradins lors d’un point décisif du troisième set.

Menée 7-6, 4-6, 4-3, la Britannique de 22 ans a marqué un temps d’arrêt avant de servir à 40-40, visiblement agacée par les bruits dans les tribunes. «Ça fait dix minutes», s’est exclamée la joueuse en direction de l’arbitre, avant que cette dernière ne lui rétorque : «C’est un enfant. Voulez-vous que je la chasse ?».

RADUCANU IS COMPLAINING BECAUSE A BABY HAS BEEN CRYING FOR THE PAST “10mins” AND SABALENKA IS LOOSING THE EASIEST POINTS.



ABSOLUTE CINEMA. pic.twitter.com/npjTueGVQ0 — Set 1 Game 4 Break Point - NO (-130) (@enanrb) August 11, 2025

Plusieurs voix émanant des gradins se sont alors fait entendre pour dire «oui», permettant à Emma Raducanu d’appuyer sa requête. L’arbitre a finalement tranché en assurant qu’elle «pouvait faire un appel» en ce sens mais que les deux joueuses «devaient continuer à jouer pour le moment».

Le jeu en question a finalement pu reprendre pour finalement s’étendre pendant 23 minutes. Emma Raducanu a finalement plié dans un ultime jeu décisif (7-6, 4-6, 7-6) après plus de trois heures de jeu. Aryna Sabalenka a ainsi remporté un 18e tie-break en 2025, ce qui constitue un record en ère Open. La numéro une mondiale sera opposée mercredi à l’Espagnole Jessica Bouzas Maneiro en huitième de finale du tournoi de Cincinnati.