«Ce que j’ai fait est impardonnable» : accusé d’agression, de viol et de harcèlement sexuel sur mineures, l'ex-skieur Joël Chenal veut s'«excuser»

L'ex-champion de ski Joël Chenal est accusé d’agression, de viol et de faits de harcèlement sexuel sur mineures. Une enquête a été ouverte et le quinquagénaire s'est exprimé à ce sujet.

Joël Chenal reconnaît avoir «fait du mal». Accusé d'agression, de viol et de faits de harcèlement sexuel sur mineures, l'ex skieur âgé de 51 ans, vice-champion olympique de géant en 2006 puis entraîneur, s'est exprimé dimanche 10 août, jugeant son comportement «impardonnable».

L'ancien sportif est accusé de harcèlement sexuel par au moins 12 femmes, dont deux étaient âgées de seulement 11 ans lorsque les faits ont commencé. Auprès du Dauphiné Libéré, le procureur de la République d'Albertville a indiqué que Joël Chenal est mis en cause pour agression sexuelle et viol sur mineure. Une enquête judiciaire est en cours.

«Je pense qu'ils savaient»

«Je veux m'excuser par rapport à tout le mal que j'ai fait (...) aux jeunes filles», a déclaré le quinquagénaire. Il dit avoir eu conscience de la gravité de ses actes, sans pour autant s'arrêter : «A chaque fois, je le savais. A chaque fois, je repartais dans mes travers pendant ces années».

D'après une enquête du Monde, les faits se seraient déroulés entre 2005 et 2021. Joël Chenal reproche à la Fédération de ne pas l'avoir accompagné, notamment lorsqu'il a été évincé de sa place de coach en 2017. «Quelque part, je pense qu'ils savaient... », suppose celui qui a récidivé par la suite.

Assurant avoir entamé une «démarche de thérapie» depuis 2021, l'ex-skieur attend désormais d'être entendu par la justice. Il n'a pas entraîné durant un an, mais avait repris ses activités de coach cette année, jusqu'à ce qu'un «arrêté d'urgence» soit publié par le ministère des Sports fin juillet, afin de lui interdire d'exercer.