CHAN 2025 : le calendrier et les résultats complets du Championnat d’Afrique des nations

Le CHAN 2025, le Championnat d’Afrique des nations, a lieu jusqu’au 30 août au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Voici le calendrier et les résultats complets.
Samedi 2 août
Tanzanie-Burkina Faso : 2-0
Dimanche 3 août
Kenya-RD Congo : 1-0
Maroc-Angola, 2-0
Madagascar-Mauritanie : 0-0
Lundi 4 août
Niger-Guinée : 0-1
Ouganda-Algérie : 0-3
Mardi 5 août
Congo-Soudan : 1-1
Sénégal-Nigeria : 1-0
Mercredi 6 août
Burkina Faso-Centrafrique : 4-2
Mauritanie-Tanzanie : 0-1
Jeudi 7 août
RD Congo-Zambie : 2-0
Angola-Kenya : 1-1
Vendredi 8 août
Algérie- Afrique du Sud : 1-1
Guinée-Ouganda : 0-3
Samedi 9 aout
Centrafrique-Mauritanie : 0-1
Tanzanie-Madagascar : 2-1
Dimanche 10 août
Kenya-Maroc : 1-0
Zambie-Angola : 1-2
Lundi 11 août
Afrique du Sud-Guinée : 2-1
Ouganda-Nigeria : 2-0
Mardi 12 août
Sénégal-Congo : 1-1
Soudan-Nigeria : 19h
Mercredi 13 août
Madagascar-Centrafrique : 16h
Mauritanie- Burkina Faso : 19h
Jeudi 14 août
Maroc-Zambie : 16h
Angola-RD Congo : 19h
Vendredi 15 août
Guinée-Algérie : 16h
Nigéria-Afrique du sud : 19h
Samedi 16 août
Centrafrique-Tanzanie : 19h
Burkina Faso-Madagascar : 19h
Dimanche 17 août
Zambie-Kenya : 14h
RD Congo-Maroc : 14h
Lundi 18 août
Afrique du Sud-Ouganda : 19h
Algérie-Niger : 19h
Mardi 19 août
Nigeria-Congo, 19h
Soudan-Sénégal, 19h
Quarts de finale
Vendredi 22 août :
18h : 1er groupe A-2e groupe B (Q1)
19h : 1er groupe B-2e groupe A (Q2)
Samedi 23 août :
16h : 1er groupe C-2e groupe D (Q3)
19h : 1er groupe D-2e groupe C (Q4)
Demi-finales
Mardi 26 août :
16h30 : vainqueur Q1-vainqueur Q4
19h30, vainqueur Q2-vainqueur Q3
Troisième place
Vendredi 29 août : 19h
Finale
Samedi 30 août : 17h