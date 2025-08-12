Ligue des Champions : l’OGC Nice éliminé de la compétition par Benfica

Déjà battu par Benfica au match aller devant son public (0-2), l’OGC Nice a été vaincu mardi soir sur le même score en demi-finale retour des qualifications de la Ligue des champions. Les Niçois sont ainsi reversés en Ligue Europa avec Lille et Lyon.

Le vice-champion du Portugal trop fort pour les Aiglons. Condamné à l’exploit après sa défaite (0-2) à domicile lors du match aller la semaine dernière, l’OGC Nice a été éliminé en demi-finale des qualifications de la Ligue des champions ce mardi soir. Une nouvelle défaite 2-0 pour les hommes de Franck Haise.

Fort d’une avance de deux buts avant ce match retour, le Benfica Lisbonne s’est rapidement mis à l’abri en ouvrant le score dès la 18e minute par l’intermédiaire de son milieu droit norvégien Fredrik Aursnes.

Poussé par son public, le club portugais a enfoncé le clou grâce à une sublime réalisation à l’aide du poteau d’un autre milieu norvégien, Andreas Schjelderup, peu avant la demi-heure de jeu.

Largement dominés dans tous les secteurs du jeu, les Niçois ont même frôlé la correctionnelle peu après l’heure de jeu. Andreas Schjelderup est passé tout proche du doublé avec une tentative à bout portant qui a heurté sur la barre transversale du portier niçois Yehvann Diouf.

Avec cette élimination, le club lisboète affrontera Fenerbahce, qui a renversé la vapeur devant son public face à Feyenoord (1-2, 5-2) ce mardi soir.

Malgré cette défaite, l’OGC Nice jouera tout de même une coupe d'Europe cette saison, puisqu'ils sont reversés en Ligue Europa, comme le LOSC et l'OL, laissant le PSG, l'OM et Monaco seuls représentants français en Ligue des champions.