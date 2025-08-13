Toute l’actu en direct 24h/24
Cyclisme : grâce à son titre de champion d’Italie, un jeune coureur retrouve une équipe professionnelle

Filippo Conca avait terminé son contrat chez Q36.5 à la fin de saison 2024 [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après avoir remporté le championnat d’Italie sur route en juin dernier, Filippo Conca, alors amateur, vient de s’engager avec la formation professionnelle Jayco AlUla. 

Une belle histoire. Redevenu amateur à la suite d’une fin de contrat, le coureur Filippo Conca est de retour chez les professionnels grâce à sa signature chez Jayco AlUla. 

L’Italien, âgé de 26 ans, vient de s’engager jusqu’en 2027 avec la formation Jayco AlUla et fera donc son retour en fin de semaine chez les professionnels, un an après la fin de son précédent contrat. 

Il avait notamment fait sensation lors des derniers championnats nationaux, en juin dernier, en remportant le maillot vert-blanc-rouge, sans faire partie d’aucune formation du peloton professionnel. 

Le Tour d’Italie en ligne de mire 

En effet, après avoir terminé son contrat chez Q36.5 à la fin de saison 2024, le jeune grimpeur n’était pas parvenu à retrouver une nouvelle formation pour la saison 2025. 

Saison au cours de laquelle il a remporté un sprint à cinq dans le final des championnats d’Italie, devançant Alessandro Covi (UAE-Emirates) et Thomas Pesenti (Soudal-Quick-Step Devo). 

«Mon rêve est de participer au Giro d’Italia et de le faire avec le maillot national italien. Je pense que c’est une opportunité unique. Je tiens à remercier l’équipe Jayco AlUla pour la confiance qu’elle m’a accordée, je suis sûr qu’elle sera récompensée», a déclaré Filippo Conca dans un communiqué.

