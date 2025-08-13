Espagne-France, match de préparation à l’EuroBasket 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’équipe de France de basket dispute son troisième match de préparation à l’EuroBasket 2025, ce jeudi 14 août, contre l’Espagne.

La préparation monte d’un cran pour les Bleus. L’équipe de France de basket, qui s’est séparée de Frank Ntilikina, Moussa Diabaté et Ousmane Dieng, affronte ce jeudi soir l’Espagne en match de préparation à l’Eurobasket 2025 (27 août - 14 septembre).

Un choc contre le rival qui se disputera en terre espagnole, au Palau Municipal d'Esports de Badalona Frédéric Fauthoux et son staff vont pouvoir poursuivre leur écrémage, alors que deux des 14 joueurs présents dans le groupe France devront faire leurs valises avant le début de la compétition.

Les Bleus affronteront de nouveau l’Espagne (16 août), en France cette fois-ci, puis la Grèce (24 août).

Programme TV

Espagne-France

Match de préparation

EuroBasket 2025

Jeudi 14 août

21h sur La Chaîne L'Équipe