Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Espagne-France, match de préparation à l’EuroBasket 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les coéquipiers de Guerschon Yabusele sont invaincus en préparation. [Gaizka IROZ / AFP]
Par Dylan Veerasamy
Publié le - Mis à jour le

L’équipe de France de basket dispute son troisième match de préparation à l’EuroBasket 2025, ce jeudi 14 août, contre l’Espagne.

La préparation monte d’un cran pour les Bleus. L’équipe de France de basket, qui s’est séparée de Frank Ntilikina, Moussa Diabaté et Ousmane Dieng, affronte ce jeudi soir l’Espagne en match de préparation à l’Eurobasket 2025 (27 août - 14 septembre).

Un choc contre le rival qui se disputera en terre espagnole, au Palau Municipal d'Esports de Badalona Frédéric Fauthoux et son staff vont pouvoir poursuivre leur écrémage, alors que deux des 14 joueurs présents dans le groupe France devront faire leurs valises avant le début de la compétition.

Les Bleus affronteront de nouveau l’Espagne (16 août), en France cette fois-ci, puis la Grèce (24 août).

Sur le même sujet Eurobasket 2025 : le calendrier et les résultats des matchs de préparation de l’équipe de France Lire

Programme TV

Espagne-France

Match de préparation

EuroBasket 2025

Jeudi 14 août

21h sur La Chaîne L'Équipe

EspagneFranceSportBasketEquipe de FranceQuelle heure quelle chaîne

À suivre aussi

Incendies en Espagne : un volontaire meurt en luttant contre les flammes dans le nord-ouest du pays
«Une centaine de personnes a tenté de rentrer» : des migrants font le trajet du Maroc à l'Espagne à la nage
Espagne : un site naturel classé à l'Unesco en proie aux flammes, plus de 1.400 personnes évacuées

Ailleurs sur le web

Dernières actualités