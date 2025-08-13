Football : combien remporte le vainqueur de la Supercoupe d’Europe ?

Toute l’actu en direct 24h/24
Publié le - Mis à jour le

Ce mercredi 13 août, à 21h, le Paris Saint-Germain affronte Tottenham dans le cadre de la Supercoupe d’Europe. Mais combien remporte le vainqueur ? 

Une grande première. Ce mercredi, à Udine (Italie), le PSG de Luis Enrique, vainqueur de la Ligue des champions, sera opposé au lauréat de la Ligue Europa, Tottenham. À la clé, un nouveau trophée et plusieurs millions d’euros. 

En effet, ce mercredi soir, les deux équipes repartiront avec 4 millions d’euros en poche chacune, quoi qu’il arrive. Quant au vainqueur de la rencontre, il empochera un million d’euros supplémentaires. 

En cas de victoire du club de la capitale, ces 5 millions d’euros s’ajouteront aux 145 millions d’euros liés au titre lors sa campagne en Ligue des champions et environ 100 autres millions d’euros, récoltés lors de la Coupe du monde des clubs. 

Une première historique 

Ce match entre le Paris Saint-Germain et Tottenham, diffusé sur Canal+, est une grande première sur plusieurs plans et pour les deux équipes. 

Et pour cause, dans leur histoire respective, le PSG et les Spurs ne se sont jamais affrontés. Pas une seule fois. Pourtant, le club parisien est un adepte des rencontres face aux équipes anglaises. 

Les Parisiens ont en effet joué contre Chelsea à neuf reprises, huit contre Manchester City, sept fois contre Arsenal, six autres contre Liverpool, quatre contre Manchester United, et enfin, deux fois contre Newcastle et Aston Villa. 

Sur le même sujet Supercoupe d'Europe : un premier défi pour le PSG sans Gianluigi Donnarumma, face à un Tottenham en reconstruction Lire

Il s’agit également d’un trophée inédit, tant pour Paris que pour Tottenham. La Supercoupe d’Europe opposant le vainqueur de la Ligue des champions à celui de la Ligue Europa, les Spurs, lauréats pour la première fois de l’une de ces deux grandes compétitions, n’avait jamais accédé à cette rencontre. 

Quant au PSG, le club avait déjà disputé une Supercoupe d’Europe, en 1997, après son sacre en Coupe des Coupes en 1996. Néanmoins, les Parisiens avaient été écrasés par la Juventus, à l’époque composée de Zinédine Zidane et Didier Deschamps notamment, lors d’une double-confrontation remportée 6-1 puis 3-1 par les Bianconeri.

