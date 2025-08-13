Football : l’AC Ajaccio exclu de toutes les compétitions nationales par la FFF

Ce mercredi 13 août, l’AC Ajaccio, qui avait été relégué de Ligue 2 en National en raison de ses graves difficultés financières, a finalement été exclu de toutes compétitions nationales par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la Fédération française de football.

Une véritable descente aux enfers. Touché par d’importantes difficultés financières, le club de l’AC Ajaccio a été exclu de toutes les compétitions nationales.

En effet, ce mercredi, la DNCG fédérale a prononcé «une mesure d’exclusion des compétitions nationales au titre de la saison 2025/2026», selon le procès-verbal disponible sur le site internet de la FFF.

Néanmoins, le club corse aura la possibilité de faire appel dès la réception de la notification de cette décision avant de se tourner éventuellement vers le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour une conciliation. En cas de réponse négative, le Tribunal administratif sera le dernier recours possible.

De plus, si l'issue de ce processus n'est pas favorable à l'ACA, Ajaccio ne sera pas remplacé en National (3e division) et le championnat se disputerait à 17 équipes et non à 18, selon une source proche du dossier.

Le Championnat de National a débuté le 8 août, mais le match d'Ajaccio a été reporté.

La relégation en National d'Ajaccio avait profité à Boulogne-sur-Mer qui avait ainsi été repêché en Ligue 2.