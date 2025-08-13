«Il faut respecter qui il est» : Kurt Bogaerts explique à CNEWS sa méthode pour accompagner le cycliste britannique Thomas Pidcock

Lors de l’Arctic Race of Norway, Kurt Bogaerts, directeur sportif de Q36.5 Pro Cycling Team, a levé le voile sur la personnalité de Thomas Pidcock et ses ambitions sur la prochaine Vuelta.

Depuis 2018, l'entraîneur belge de cyclisme, Kurt Bogaerts, a suivi Thomas Pidcock pas à pas, des rangs de Team Wiggins à INEOS Grenadiers, puis désormais chez Q36.5 Pro Cycling Team. Ensemble, ils ont façonné un coureur polyvalent, capable de briller sur tous les terrains. L’Arctic Race of Norway, conclue par une deuxième place derrière Corbin Strong, a offert l’occasion au directeur sportif belge de revenir, pour CNEWS, sur cette trajectoire.

Pour lui, il n’a jamais été question d’une transformation radicale en coureur de Grand Tour. «Ce n’est pas une transformation. Je pense que nous avons essayé d’être bons dans beaucoup de choses, de bien planifier la saison et de préparer des objectifs précis», a confié le Belge.

🇸🇮 PRIME. TIME. 🇬🇧



Tadej Pogacar and Tom Pidcock have gone full speed, and they've left everyone in the dust! #StradeBianche@CA_Itapic.twitter.com/xD1PAeegWU — Strade Bianche (@StradeBianche) March 8, 2025

En début d’année, Thomas Pidcock a pris la 3ᵉ place de la Flèche Wallonne, la 2ᵉ des Strade Bianche, ainsi qu’un top 10 à Liège et à l’Amstel. Ce bloc printanier a été suivi par un Giro disputé sans grandes ambitions de classement général, mais avec l’idée de renforcer sa résistance sur trois semaines. «On voulait simplement pousser sur 21 jours et voir ce qu’il en ressortait», a rapporté le directeur sportif de la formation Q36.5 Pro Cycling Team.

«Cette fois, nous arriverons à la Vuelta avec plus de fraîcheur»

Le Giro n’a pas souri au Britannique, pénalisé par la malchance, notamment deux crevaisons sur une étape clé. Mais l’équipe n’a pas jugé l’expérience négative : elle a marqué un premier jalon dans la perspective de doubler deux Grands Tours dans la même saison. «Cette fois, nous arriverons à la Vuelta avec plus de fraîcheur», a assuré Kurt Bogaerts, confiant quant à la possibilité de viser une victoire d’étape et un bon classement général.

L’entraîneur a aussi souligné l’importance de préserver ce qui fait l’identité de Thomas Pidcock : sa passion pour le VTT. «Il ne faut pas enlever à un coureur ce qu’il aime et ce qui l’a construit. Nous respectons beaucoup cette discipline, qui reste un sport olympique», a déclaré le Belge.

NUMBER 👆



Tom Pidcock is MTB XCO European Champ! ✨🥇



📸 Rodrigo Rodrigues pic.twitter.com/Lwo67Zqqg7 — British Cycling (@BritishCycling) July 27, 2025

En 2025, Thomas Pidcock a ainsi continué à intégrer quelques courses de VTT dans son calendrier, y trouvant énergie, plaisir et surtout un nouveau titre de champion d’Europe. Chez Q36.5 Pro Cycling Team, l’équipe a été pensée en partie autour de lui, mais pas uniquement pour lui. Bogaerts a insisté sur la dynamique collective : «Nous voulons jouer dans la cour des grands. Thomas aide à élever le niveau, mais nous avons d’autres coureurs capables de gagner».

«On ne peut atteindre un objectif que s’il vient de l’intérieur de l’athlète»

Matteo Moschetti a déjà signé plusieurs succès cette saison, tout comme Fabio Christen. Les performances d’ensemble ont confirmé la solidité d’un groupe où l’esprit d’équipe prime, comme on a pu le voir lors du succès de Pidcock sur la troisième étape de l’Arctic Race of Norway.

Le choix de poursuivre ensemble après l’aventure INEOS a découlé d’un respect mutuel et d’objectifs communs. Kurt Bogaerts a rappelé qu’ils avaient souvent atteint les buts fixés : victoires aux Strade Bianche, à l’Amstel, titres mondiaux et olympiques en VTT. «On ne peut atteindre un objectif que s’il vient vraiment de l’intérieur de l’athlète», a-t-il insisté.

En dehors du vélo, Thomas Pidcock a conservé un équilibre précieux. Installé en Andorre, il a cultivé un mode de vie proche de la nature et a continué à s’investir pour ses coéquipiers. «Il veut que nous mettions en place pour ses équipiers le même environnement de qualité que pour lui», a expliqué Bogaerts à notre micro. Cette mentalité, conjuguée à son talent, pourrait bien être la clé pour franchir un cap sur trois semaines.

La Vuelta se profile donc comme un test grandeur nature. Pidcock a déjà signé une 13ᵉ place sur le Tour de France 2023 et une 16ᵉ au Giro cette saison. Cette fois, il arrive reposé, affamé, et prêt à voir jusqu’où il peut aller. Son équipe, Q36.5 Pro Cycling Team, est elle déterminée à l’accompagner dans cette quête.