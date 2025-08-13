«Je vais être l’un de ses plus grands supporters» : Alexander Kristoff, légende du cyclisme norvégien, passe le relai à son jeune demi-frère Felix

Lors de l’Arctic Race of Norway, Alexander Kristoff, légende du cyclisme norvégien, a partagé ses derniers tours de roues à domicile avec son demi-frère Felix Ørn-Kristoff. Entre rires et complicité, les deux coureurs ont offert à CNEWS un moment rare.

La ligne d’arrivée installée à Sørreisa a vibré au son des clameurs norvégiennes lors de la deuxième étape de l’Arctic Race of Norway. Ce jour-là, Alexander Kristoff (Uno-X Mobility), 38 ans, a levé les bras pour la 98ᵉ fois de sa carrière.

Une victoire construite avec méthode, en patron, sous les yeux de son demi-frère Felix Ørn-Kristoff (Intermarché-Wanty), premier à le féliciter. «Je suis très content d’être ici. Courir avec lui, en Norvège, c’est spécial», a confié le cadet à notre micro.

Une complicité évidente malgré près de 20 ans d'écart

Les deux frères n’ont pas grandi ensemble en raison de l’écart d’âge, mais une complicité s’est rapidement construite au fil des années. «Quand j’étais petit, il avait déjà quitté la maison. On n’était pas aussi proches que des frères qui ont le même âge, mais nous avons une très bonne relation qui s'est construite avec le temps», a raconté Felix.

Cette distance de jeunesse a laissé place, aujourd’hui, à une complicité évidente, entretenue à l’entraînement comme en course. «Ce mois-ci, on a beaucoup roulé ensemble. On verra qui sera le meilleur après ce bloc d’entraînement», a glissé Alexander Kristoff avec le sourire.

🔻 Relive the last kilometer of Stage 2 and the 98th win for Alexander Kristoff! His 8th stage victory on the #ArcticRace 🇳🇴 pic.twitter.com/xBKLwZZrMU — Arctic Race of Norway (@ArcticRaceofN) August 8, 2025

Les deux coureurs, liés par leur histoire familiale et leur passion commune, ont des profils très différents sur la route. Alexander s’est imposé comme l’un des meilleurs sprinteurs de sa génération, capable de conclure avec puissance et maîtrise les arrivées au sprint. Felix se définit davantage comme un puncheur.

«Il est meilleur sprinteur que moi, et je suis un meilleur grimpeur, un puncheur plus complet», a rapporté le coureur de 19 ans. Ce dernier, pour sa première saison professionnelle, a découvert un autre monde. «Tu sens la différence avec les juniors. Tu penses que tu es vraiment bon, puis tu arrives ici et tu réalises que tu ne l’es pas autant que ça», a-t-il raconté à notre micro.

«Qu’il prenne quelques jours de repos, mais qu’il revienne s’entraîner avec nous»

Il a aussi tenu à éviter les comparaisons trop lourdes : «Je ne ressens pas la pression au niveau des comparaisons qui sont faites avec mon demi-frère. Même à l’école, je ne suis jamais nerveux. Si on me compare à lui, je trouve ça sympa. Mais je sais que j’ai encore un long chemin à parcourir», a confié le coureur de la formation Intermarché-Wanty. Pour l'instant, le néo-professionnel s'en sort plutôt bien avec son succès sur le classement général du Tour de Bretagne en début de saison.

De son côté, Alexander a savouré ces moments partagés avec son frère, mais également avec le public norvégien. «C’est ma dernière course en Norvège, c’est un peu étrange, mais je me réjouis aussi de finir ma carrière. J’ai eu une belle vie de coureur, beaucoup de grands moments : le Tour des Flandres, Milan-San Remo, le maillot jaune. Même ma deuxième place aux Mondiaux de Bergen, chez moi, je la garde comme un souvenir fort», a rapporté le coureur aux 98 victoires chez les professionnels.

Interrogé sur son rôle de supporter de Felix dans les années à venir, Alexander a assuré qu’il serait à ses côtés sans réserve. «Je vais être l’un de ses plus grands supporters. Il n’a pas à s’en faire», a affirmé l'homme aux quatre victoires sur le Tour de France.

Pour l’après-carrière de son demi-frère, Felix a déjà un plan : «Qu’il prenne quelques jours de repos, mais qu’il revienne s’entraîner avec nous. La vie après la carrière, c’est dur. Il faudra bien qu’il remonte sur le vélo». Mais avant cela, Alexander a l’ambition de finir en beauté avec les 100 victoires chez les professionnels.

«Forcément, j’en ai rêvé depuis plusieurs années. C’est de plus en plus proche. Cette saison, j’ai seulement gagné deux courses, donc je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer», a confié le Norvégien.

À propos d’une éventuelle prolongation de carrière pour y parvenir, le vainqueur de Milan - San Remo 2014 a préféré balayer cette hypothèse en souriant : «Alors quelqu’un devra me payer pour une année de plus. Je ne sais pas si quelqu’un est intéressé par un vieux coureur comme moi».