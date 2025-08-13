Supercoupe d'Europe : après sa victoire, combien va remporter le Paris Saint-Germain ?

Ce mercredi 13 août, le Paris Saint-Germain a remporté sa première Supercoupe d'Europe face à Tottenham (2-2, 4-3 t.a.b.). Mais quelle somme le club va-t-il empocher ?

Une grande première. Ce mercredi, à Udine (Italie), le PSG de Luis Enrique, vainqueur de la Ligue des champions, s'est imposé face au lauréat de la Ligue Europa, Tottenham lors de la Supercoupe d'Europe (2-2, 4-3 t.a.b.). À la clé, un nouveau trophée et plusieurs millions d’euros.

En effet, si les deux équipes repartent avec 4 millions d’euros en poche chacune, le PSG, vainqueur de la rencontre, empoche également un million d’euros supplémentaires.

Ces 5 millions d’euros s’ajoutent aux 145 millions d’euros liés au titre lors sa campagne en Ligue des champions et environ 100 autres millions d’euros, récoltés lors de la Coupe du monde des clubs.

Une première historique

Ce match entre le Paris Saint-Germain et Tottenham, était une grande première sur plusieurs plans et pour les deux équipes.

Et pour cause, dans leur histoire respective, le PSG et les Spurs ne s'étaient jamais affrontés. Pas une seule fois. Pourtant, le club parisien est un adepte des rencontres face aux équipes anglaises.

Les Parisiens ont en effet joué contre Chelsea à neuf reprises, huit contre Manchester City, sept fois contre Arsenal, six autres contre Liverpool, quatre contre Manchester United, et enfin, deux fois contre Newcastle et Aston Villa.

Il s’agit également d’un trophée inédit, tant pour Paris que pour Tottenham. La Supercoupe d’Europe opposant le vainqueur de la Ligue des champions à celui de la Ligue Europa, les Spurs, lauréats pour la première fois de l’une de ces deux grandes compétitions, n’avait jamais accédé à cette rencontre.

Quant au PSG, le club avait déjà disputé une Supercoupe d’Europe, en 1997, après son sacre en Coupe des Coupes en 1996. Néanmoins, les Parisiens avaient été écrasés par la Juventus, à l’époque composée de Zinédine Zidane et Didier Deschamps notamment, lors d’une double-confrontation remportée 6-1 puis 3-1 par les Bianconeri.