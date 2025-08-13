Supercoupe d’Europe : le palmarès complet depuis la création

Ce mercredi 13 août, le Paris Saint-Germain affronte Tottenham dans le cadre de la Supercoupe d’Europe. Voici la liste complète de tous les vainqueurs depuis sa création, en 1973.
Le palmarès
1973 : Ajax Amsterdam
1975 : Dynamo Kiev
1976 : RSC Anderlecht
1977 : Liverpool FC
1978 : RSC Anderlecht
1979 : Nottingham Forest
1980 : Valence CF
1982 : Aston Villa
1983 : Aberdeen FC
1984 : Juventus FC
1986 : Steaua Bucarest
1987 : FC Porto
1988 : FC Malines
1989 : Milan AC
1990 : Milan AC
1991 : Manchester United
1992 : FC Barcelone
1993 : Parme FC
1994 : Milan AC
1995 : Ajax Amsterdam
1996 : Juventus FC
1997 : FC Barcelone
1998 : Chelsea FC
1999 : Lazio Rome
2000 : Galatasaray
2001 : Liverpool FC
2002 : Real Madrid
2003 : Milan AC
2004 : Valence CF
2005 : Liverpool FC
2006 : Séville FC
2007 : Milan AC
2008 : Zénith Saint-Pétersbourg
2009 : FC Barcelone
2010 : Atlético de Madrid
2011 : FC Barcelone
2012 : Atlético de Madrid
2013 : Bayern Munich
2014 : Real Madrid
2015 : FC Barcelone
2016 : Real Madrid
2017 : Real Madrid
2018 : Atlético de Madrid
2019 : Liverpool FC
2020 : Bayern Munich
2021 : Chelsea FC
2022 : Real Madrid
2023 : Manchester City
2024 : Real Madrid