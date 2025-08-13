Toute l’actu en direct 24h/24
Supercoupe d’Europe : le palmarès complet depuis la création

Le Real Madrid est le club le plus titré de la Supercoupe d'Europe. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce mercredi 13 août, le Paris Saint-Germain affronte Tottenham dans le cadre de la Supercoupe d’Europe. Voici la liste complète de tous les vainqueurs depuis sa création, en 1973. 

Le palmarès 

1973 : Ajax Amsterdam 

1975 : Dynamo Kiev 

1976 : RSC Anderlecht 

1977 : Liverpool FC 

1978 : RSC Anderlecht 

1979 : Nottingham Forest 

1980 : Valence CF 

1982 : Aston Villa 

1983 : Aberdeen FC 

1984 : Juventus FC 

1986 : Steaua Bucarest 

1987 : FC Porto 

1988 : FC Malines 

1989 : Milan AC 

1990 : Milan AC 

1991 : Manchester United 

1992 : FC Barcelone 

1993 : Parme FC 

1994 : Milan AC 

1995 : Ajax Amsterdam 

1996 : Juventus FC 

1997 : FC Barcelone 

1998 : Chelsea FC 

1999 : Lazio Rome 

2000 : Galatasaray 

2001 : Liverpool FC 

2002 : Real Madrid 

2003 : Milan AC 

2004 : Valence CF 

2005 : Liverpool FC 

2006 : Séville FC 

2007 : Milan AC 

2008 : Zénith Saint-Pétersbourg 

2009 : FC Barcelone 

2010 : Atlético de Madrid 

2011 : FC Barcelone 

2012 : Atlético de Madrid 

2013 : Bayern Munich 

2014 : Real Madrid 

2015 : FC Barcelone 

2016 : Real Madrid 

2017 : Real Madrid 

2018 : Atlético de Madrid 

2019 : Liverpool FC 

2020 : Bayern Munich 

2021 : Chelsea FC 

2022 : Real Madrid 

2023 : Manchester City 

2024 : Real Madrid

