Supercoupe d’Europe : le palmarès complet depuis la création

Ce mercredi 13 août, le Paris Saint-Germain affronte Tottenham dans le cadre de la Supercoupe d’Europe. Voici la liste complète de tous les vainqueurs depuis sa création, en 1973.

Le palmarès

1973 : Ajax Amsterdam

1975 : Dynamo Kiev

1976 : RSC Anderlecht

1977 : Liverpool FC

1978 : RSC Anderlecht

1979 : Nottingham Forest

1980 : Valence CF

1982 : Aston Villa

1983 : Aberdeen FC

1984 : Juventus FC

1986 : Steaua Bucarest

1987 : FC Porto

1988 : FC Malines

1989 : Milan AC

1990 : Milan AC

1991 : Manchester United

1992 : FC Barcelone

1993 : Parme FC

1994 : Milan AC

1995 : Ajax Amsterdam

1996 : Juventus FC

1997 : FC Barcelone

1998 : Chelsea FC

1999 : Lazio Rome

2000 : Galatasaray

2001 : Liverpool FC

2002 : Real Madrid

2003 : Milan AC

2004 : Valence CF

2005 : Liverpool FC

2006 : Séville FC

2007 : Milan AC

2008 : Zénith Saint-Pétersbourg

2009 : FC Barcelone

2010 : Atlético de Madrid

2011 : FC Barcelone

2012 : Atlético de Madrid

2013 : Bayern Munich

2014 : Real Madrid

2015 : FC Barcelone

2016 : Real Madrid

2017 : Real Madrid

2018 : Atlético de Madrid

2019 : Liverpool FC

2020 : Bayern Munich

2021 : Chelsea FC

2022 : Real Madrid

2023 : Manchester City

2024 : Real Madrid