Supercoupe d'Europe : un premier défi pour le PSG sans Gianluigi Donnarumma, face à un Tottenham en reconstruction

Le Paris Saint-Germain affronte Tottenham ce mercredi à 21h à Udine, en Italie, pour la Supercoupe d'Europe. La première rencontre officielle de cette saison pour le PSG qui se déroulera sans Gianluigi Donnarumma, non convoqué, mais avec Lucas Chevalier.

Un premier match et des enjeux multiples. Deux mois après la victoire historique devant l’Inter Milan (5-0) en Ligue des champions, le PSG démarre sa saison ce mercredi en Italie avec la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, vainqueur de l’Europa League.

Une rencontre qui se déroulera dans un contexte tendu provoqué par le recrutement de l’ex-Lillois Lucas Chevalier qui doit remplacer Gianluigi Donnarumma, non convoqué, et qui a annoncé départ du club de la capitale.

Une préparation très courte

Très attendu après son sacre en Ligue des champions la saison dernière, le PSG entame cette nouvelle saison par un match capital, sans préparation et à peine une semaine après le retour de vacances des joueurs, alors que les Spurs joueront leur 7e match depuis début juillet.

Un grand défi pour les hommes de Luis Enrique, qui devront à la fois assumer leur nouveau statut, mais aussi composer avec un mercato qui peine à se lancer, malgré les récentes arrivées de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi.

Sans Donnarumma et Zabarnyi, avec Chevalier

Le match se déroulera donc sans l’un des artisans majeurs du sacre européen de la saison passée, Gianluigi Donnarumma, qui n’a pas été convoqué par le club pour ce rendez-vous. Et pour cause : la signature de Lucas Chevalier, promis à endosser le costume de numéro un dans les buts, fait office d’invitation au départ pour le gardien Transalpin, qui n’a pas fait le déplacement avec ses coéquipiers et qui se trouve en instance de départ, avec notamment un intérêt de Manchester City.

Lucas Chevalier, justement, recruté pour 55 millions d’euros bonus compris, devrait donc être propulsé titulaire pour cette rencontre, lui qui bénéficie d’une préparation complète avec son ancien club du LOSC.

Il s’agit du premier gros test pour l’international français qui va devoir répondre aux attentes placées en lui par le duo Campos-Enrique. La seconde recrue, en provenance de Bournemouth, l’Ukrainien Illya Zabarnyi, ne devrait pas participer à cette «finale».

En face, Tottenham, qui sort d’une saison décevante - malgré son titre sur la scène européenne - avec une 17e place en Premier League, a démarré cette nouvelle saison par une préparation mitigée avec trois matchs nuls, deux victoires, mais surtout une lourde défaite (4-0) face au Bayern Munich jeudi dernier. Le club se présentera avec ses nouvelles recrues Mohammed Kudus et Joao Palhinha, tous deux aptes à débuter la rencontre.

Zaïre-Emery pressenti titulaire, un doute concernant Dembélé

Selon les premières tendances, le PSG devrait quant à lui se présenter avec sa défense type devant Lucas Chevalier, avec de droite à gauche, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, et Nuno Mendes.

Le milieu de terrain devrait être légèrement remanié puisque Warren Zaïre-Emery est pressenti pour accompagner Vitinha et Fabian Ruiz en raison de la suspension de João Neves. En attaque, il y a un léger doute concernant Ousmane Dembélé, victime d'un syndrome viral dimanche, mais présent lundi à l'entraînement.

S’il venait à démarrer sur le banc, cela devrait profiter à Bradley Barcola. Dans le cas contraire, l'attaque parisienne devrait être composée de Khvicha Kvaratskhelia à gauche, Ousmane Dembélé dans l'axe et Désiré Doué à droite.

À noter que le match se déroulera à Udine, en Italie, à 1.300 kilomètres de Paris. Ce choix a été validé lors d’un vote en comité exécutif de l’UEFA. L'instance a d’ailleurs pour habitude de se rendre dans des stades plus petits pour cette affiche.

Le but étant de marquer une différence avec les affiches de Ligue des champions ou encore de Ligue Europa dans des stades d’environ 60.000 places. Par exemple, en 2015, la Supercoupe d'Europe a eu lieu à Tbilissi, à Trondheim en 2016 ou encore à Tallinn en 2018.