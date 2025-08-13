UFC : Dana White confirme l'organisation d'une soirée de combats à la Maison Blanche en 2026

Dans une entrevue publiée par le média américain CBS, ce mardi 12 août, le patron de l'UFC Dana White a confirmé qu'un événement était prévu à la Maison Blanche en 2026.

Et si les plus grands noms du MMA se retrouvaient à la Maison Blanche... dans un octogone ? Évoqué par le président américain Donald Trump, le projet d'une soirée UFC au sein de la résidence du chef d'État américain semble de plus en plus probable.

.@ufc CEO and president @danawhite says a July 4 UFC fight "live on CBS from the White House" is "definitely going to happen," adding he is talking through details with President Trump and Ivanka Trump.



Interrogé par CBS, Dana White, patron de l'organisation de MMA, a confirmé que «cela va avoir lieu, c'est certain». «J'ai parlé avec Donald Trump lundi soir et je vais aller à la Maison Blanche fin août pour lui présenter les plans», a-t-il ajouté, précisant qu'il ne restait que quelques détails à peaufiner.

Pour l'heure, aucun nom de combattant n'a été annoncé par l'UFC, avec un Dana White plutôt prudent. «C'est dans presque un an, le paysage peut encore changer», a-t-il déclaré.

Un événement proposé par Donald Trump

À la veille de la fête nationale américaine, Donald Trump avait annoncé la tenue d'une soirée UFC pour le 4 juillet 2026, marquant le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. «Nous allons organiser un combat UFC sur le terrain de la Maison Blanche. On a un terrain spacieux», avait-il déclaré.

Certains combattants, comme Jon Jones, ont déjà fait part de leur intérêt pour un combat lors de cette soirée unique en son genre. «Pour moi, ce serait l'occasion de représenter l'Amérique à la Maison Blanche», avait-il publié le 11 juillet dernier.

It would be, for me it's about the opportunity to represent America at the White House. I don't care who I fight that night. I found my reason why, that's what I needed, something that was more than money — Jonny Meat (@JonnyBones) July 10, 2025

Proche de Donald Trump, Dana White a officiellement soutenu ce dernier lors de sa candidature à la Maison Blanche en 2024. De son côté, le président américain est régulièrement aperçu lors de combats de l'UFC.