Eurobasket 2025 : la France poursuit sa préparation par un choc contre l’Espagne ce jeudi

L’équipe de France affronte l’Espagne, son rival historique, ce jeudi à Badalone, près de Barcelone, dans le cadre de sa préparation pour l’Eurobasket 2025. Un match à enjeu pour des jeunes Bleus, privés de nombreux cadres.

A une dizaine de jours de l’Eurobasket, l’équipe de France poursuit sa phase de test. Ce jeudi, les hommes de Frédéric Fauthoux se déplacent à Badalone, en Catalogne, pour y affronter l’Espagne.

Le groupe mené par Guerschon Yabusele a démarré sa phase de rodage de la meilleure des manières, par deux victoires, contre le Monténégro (81-75) et la Grande-Bretagne, vendredi dernier (74-67). Les vice-champions olympiques seront cependant opposés, face à la Roja, à leur plus grand rival. Une rencontre test qui mènera à une revanche, le 16 août, à Paris.

Une alchimie à trouver

Malgré deux victoires en préparation, le sélectionneur Frédéric Fauthoux s’attend à «une montée dans la progression collective» face à l’Espagne, également pressentie pour aller loin dans la compétition.

Sans les cadres Rudy Gobert, Nicolas Batum, Evan Fournier ou encore Victor Wembanyama, les Bleus s’engageront dans ces championnats d’Europe avec un groupe plus jeune. Guerschon Yabusele, Zaccharie Risacher, Bilal Coulibaly ou encore Nadir Hifi et Matthew Strazel disposeront de nombreuses minutes dans le tournoi.

A la suite de cette double confrontation, la France effectuera un dernier match test à Athènes contre la Grèce, le 24 août, avant de s’engager dans cet Eurobasket.

En phase de groupes, la France sera opposée à Israël, l’Islande, la Pologne, ou encore la Slovénie de Luka Doncic.