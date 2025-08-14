Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Eurobasket 2025 : la France poursuit sa préparation par un choc contre l’Espagne ce jeudi

Guerschon Yabusele a été nommé capitaine de l'équipe de France. [Gaizka IROZ / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’équipe de France affronte l’Espagne, son rival historique, ce jeudi à Badalone, près de Barcelone, dans le cadre de sa préparation pour l’Eurobasket 2025. Un match à enjeu pour des jeunes Bleus, privés de nombreux cadres. 

A une dizaine de jours de l’Eurobasket, l’équipe de France poursuit sa phase de test. Ce jeudi, les hommes de Frédéric Fauthoux se déplacent à Badalone, en Catalogne, pour y affronter l’Espagne. 

Le groupe mené par Guerschon Yabusele a démarré sa phase de rodage de la meilleure des manières, par deux victoires, contre le Monténégro (81-75) et la Grande-Bretagne, vendredi dernier (74-67). Les vice-champions olympiques seront cependant opposés, face à la Roja, à leur plus grand rival. Une rencontre test qui mènera à une revanche, le 16 août, à Paris.

Une alchimie à trouver 

Malgré deux victoires en préparation, le sélectionneur Frédéric Fauthoux s’attend à «une montée dans la progression collective» face à l’Espagne, également pressentie pour aller loin dans la compétition. 

Sans les cadres Rudy Gobert, Nicolas Batum, Evan Fournier ou encore Victor Wembanyama, les Bleus s’engageront dans ces championnats d’Europe avec un groupe plus jeune. Guerschon Yabusele, Zaccharie Risacher, Bilal Coulibaly ou encore Nadir Hifi et Matthew Strazel disposeront de nombreuses minutes dans le tournoi. 

Sur le même sujet Eurobasket 2025 : le calendrier et les résultats des matchs de préparation de l’équipe de France Lire

A la suite de cette double confrontation, la France effectuera un dernier match test à Athènes contre la Grèce, le 24 août, avant de s’engager dans cet Eurobasket. 

En phase de groupes, la France sera opposée à Israël, l’Islande, la Pologne, ou encore la Slovénie de Luka Doncic. 

SportBasketFrance

À suivre aussi

Tennis : l’ancienne numéro 1 mondiale Venus Williams, 45 ans, participera à l’US Open
Cyclisme : grâce à son titre de champion d’Italie, un jeune coureur retrouve une équipe professionnelle
UFC : Dana White confirme l'organisation d'une soirée de combats à la Maison Blanche en 2026

Ailleurs sur le web

Dernières actualités