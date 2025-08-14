Tennis : le Français Térence Atmane s'offre un succès de prestige contre Taylor Fritz à Cincinnati et se qualifie pour les quarts de finale

Le tennisman français Térence Atmane, 136e joueur mondial, a réussi un véritable exploit en terrassant l'Américain Taylor Fritz, 4e mondial, sur le score de 3-6, 7-5, 6-3 en huitième de finale du Masters 1000 de Cincinnati (Etats-Unis).

Un parcours de rêve. Tôt cette nuit, le jeune joueur de tennis français Térence Atmane, 23 ans, s'est qualifié pour les quarts de finale du prestigieux Masters 1000 de Cincinnati, dans l'Ohio, aux Etats-Unis, en battant l'Américain Taylor Fritz en trois sets, 3-6, 7-5, 6-3.

«C'est la plus grosse victoire de ma carrière, j'en perds les mots, c'est exceptionnel», a-t-il déclaré après avoir essuyé quelques larmes. Habitué du circuit secondaire, le natif de Boulogne-sur-Mer, 136e joueur mondial, a en effet déjoué les pronostics face au 4e au classement ATP.

le top 100 pour la première fois de sa carrière

S'il a perdu le premier set, le Français a su serrer le jeu dans les moments décisifs dans la deuxième manche en s'appuyant sur une puissance de frappe monstrueuse en coup droit, son arme de prédilection. En confiance et sûr de ses choix, il a fini par faire plier celui qui évoluait à domicile.

Et cette victoire en huitième de finale ne sort pas de nulle part. Arrivé à Cincinnati dès le 5 août dernier pour disputer les qualifications, Térence Atmane a battu coup sur coup le Japonais Yoshihito Nishioka (6-2 6-2), puis l'Italien Flavio Cobolli (6-4 3-6 7-6), récemment quart de finaliste à Wimbledon, et la pépite brésilienne Joao Fonseca (6-3 6-4).

📊 Les joueurs Français 🇫🇷 nés au XXIe siècle ayant réussi à se hisser en 1/4 de finale d'un Masters 1000 :

🇫🇷 Arthur Fils (2004)

🇫🇷 Terence Atmane (2002) 🆕 pic.twitter.com/1CEWufS5uY — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 14, 2025

«J'espère que c'est le début d'une longue série. C'est à moi de continuer à travailler pour que ce tournoi ne soit pas un exploit, mais une base sur laquelle travailler», a-t-il ajouté.

Au prochain tour, Térence Atmane, qui intégrera pour la première fois de sa carrière le top 100 la semaine prochaine, va affronter le Danois Holger Rune, qui s'est défait de l'Américain Frances Tiafoe (6-4, 3-1, forfait) en huitième de finale.

Un gros challenge pour le dernier représentant français après les défaites d'Adrian Mannarino contre le numéro 1 Jannik Sinner (6-4 7-6) et de Benjamin Bonzi contre le Canadien Felix Auger-Aliassime (6-4 6-3), qui a néanmoins prouvé qu'il était capable de réaliser de grosses performances dans l'Ohio.