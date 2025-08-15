Ligue 1 : voici les trois champions du monde tricolore qui ont signé au sein d’un club français cet été

Alors que la saison 2025-2026 de Ligue 1 reprend officiellement ce vendredi soir avec l’affiche Rennes-Marseille, trois champions du monde avec l’Équipe de France en 2018 ont décidé de signer dans un club de l’élite tricolore cet été.

Trois stars du football tricolore ont posé leur valise en France cette saison. Trois joueurs qui ont marqué de leur empreinte le football français ont signé dans un club hexagonal de premier plan lors de ce mercato estival.

Olivier Giroud pour remplacer Jonathan David à Lille

Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 57 buts inscrits en 137 sélections, Olivier Giroud, a signé à Lille cet été à la fin de son contrat avec le club américain du Los Angeles FC.

Champion de France avec Montpellier en 2012, le buteur de 38 ans aura la lourde tâche de faire oublier l’attaquant canadien Jonathan David, troisième meilleur buteur de l’histoire des Dogues avec 109 buts marqués en quatre saisons. En fin de contrat, l’international canadien a rejoint la Juventus Turin lors de ce mercato estival.

L’ancien champion du monde français s’est rapidement adapté à son nouveau groupe puisqu’il a inscrit trois buts en autant de rencontres de présaison avec le LOSC. Il sera évidemment une attraction à suivre cette saison et un candidat sérieux au titre de meilleur buteur de Ligue 1 en fin de saison.

Paul Pogba à la relance à Monaco

Véritable coqueluche du football français pendant plusieurs années, l’ancien milieu de Manchester United a connu une descente aux enfers ces dernières années. Absent des terrains depuis septembre 2023 après un contrôle antidopage positif, le milieu de terrain de 32 ans a paraphé un contrat de deux ans avec l’AS Monaco cet été pour tenter de relancer sa carrière.

Libre depuis la résiliation de son contrat avec la Juve en novembre dernier, «La Pioche» va découvrir la Ligue 1 cette saison avec le club du Rocher. A court de rythme et de compétitions, l’ancien international tricolore pourrait reprendre les chemins de l’entrainement dans une quinzaine de jours et ceux de la compétition en octobre prochain, selon son nouveau coach Adi Hütter.

Pour ce nouveau défi, l’homme aux 91 sélections avec les Bleus a entamé un énorme travail de renforcement physique cet été, comme en témoigne cette photo relayée sur les réseaux sociaux.

🚨 𝗟𝗘 𝗣𝗥𝗘́𝗣𝗔𝗥𝗔𝗧𝗘𝗨𝗥 𝗣𝗛𝗬𝗦𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗗𝗘 𝗣𝗔𝗨𝗟 𝗣𝗢𝗚𝗕𝗔 🇫🇷 𝗖𝗛𝗢𝗤𝗨𝗘́ 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗠𝗜𝗦𝗘 𝗘𝗡 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗘 𝗗𝗨 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖̧𝗔𝗜𝗦 🤯 :



« Son corps s'est resculpté. 𝗜𝗟 𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗘𝗩𝗘𝗡𝗨 𝗧𝗥𝗘̀𝗦 𝗖𝗢𝗦𝗧𝗔𝗨𝗗 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗗𝗘𝗦 𝗔𝗕𝗗𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗕𝗘́𝗧𝗢𝗡,… pic.twitter.com/4RkmrM9Q2b — Actu Foot (@ActuFoot_) June 29, 2025

Son préparateur physique au cours de ces neuf derniers mois, Roger Caibe Rodriguez, a confié à L’Equipe que le joueur «a retrouvé sa rapidité et son aisance balle au pied» grâce à une préparation «non-stop». «En 13 ans de métier, j'ai bossé avec énormément d'athlètes, mais lui, c’était l’une des personnes les plus motivées que j’ai pu rencontrer», a ajouté ce dernier. Suffisant pour éclabousser la Ligue 1 de son talent dès cette saison ?

Florian Thauvin signe pour 6 millions d’euros au RC Lens

Après des expériences mitigées aux Tigres (Mexique) et à l’Udinese (Italie), Florian Thauvin va faire son retour en Ligue 1 cette saison. L’ancien joueur de l’OM a signé pour trois ans au RC Lens au prix d’un montant de transfert de 6 millions d’euros.

L’ancien champion du monde français, qui n’a plus foulé les pelouses de Ligue 1 depuis le 16 mai 2021 (victoire de l’OM face à Angers 2-1), a délivré une passe décisive une minute après son entrée en jeu lors de son premier match amical avec les Sang et Or samedi soir face à Leipzig (2-1). Une façon idéal de commencer sous les yeux du meilleur public de France.

Une rumeur envoie Benjamin Pavard à Lille

Un autre vainqueur de la Coupe du monde 2018 avec la France pourrait rejoindre Lille dans les prochains jours. Selon Footmercato et Le Petit Lillois, Benjamin Pavard serait la priorité défensive du LOSC en cette fin de mercato estival.

Selon la presse transalpine, une indemnité de transfert avoisinant les 20 millions d’euros serait suffisante pour convaincre les dirigeants de l’Inter Milan de céder le latéral droit de formation. Le joueur, également pisté par le club saoudien de Neom et la formation turque de Galatasaray, pourrait ainsi revenir dans l’équipe nordiste où il a évolué de 2005 à 2016.