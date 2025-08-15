Premier League : Rayan Cherki, Viktor Gyökeres, Florian Wirtz ... Voici les 5 nouvelles recrues à suivre cette saison

La Premier League est de retour, ce vendredi 15 août, avec une rencontre entre Liverpool, champion d'Angleterre en titre, et Bournemouth. Pour préparer cette nouvelle saison, certains clubs ont investi sur des joueurs qui pourraient faire la différence. Voici une sélection de 5 joueurs ayant rejoint le plus grand championnat du monde cet été.

Comme lors de chaque marché des transferts estival, les clubs de Premier League ont montré que leurs ambitions étaient grandes, aussi bien sur la scène nationale qu'européenne. Après avoir vu le 20e sacre d'un Liverpool dominateur pour la première saison d'Arne Slot à la tête des Reds, les différents cadors du championnat ont mis la main au portefeuille pour acquérir les meilleurs éléments et espoirs d'Europe.

À cette occasion, voici une sélection de 5 joueurs qui feront leurs débuts en Premier League cette saison et qui seront à surveiller de très près.

Florian Wirtz (Liverpool)

Les Reds ont cassé leur tirelire et le record du transfert entrant le plus cher de l’histoire de Premier League pour s’offrir les services de Florian Wirtz. Avec près de 125 millions d’euros dépensés par Liverpool, le club de la Mersey a misé sur l’une des stars du championnat allemand.

Auteur de 16 buts et 15 passes décisives pour sa dernière saison avec le Bayer Leverkusen, le milieu offensif, récemment élu joueur allemand de l’année 2025, a été l’un des principaux artisans de la saison invaincue du Bayer en 2023/2024 sous les ordres de Xabi Alonso.

Wirtz's finish from the stands at the Nissan Stadium 👀🏟️ pic.twitter.com/APdxIHzvVJ — Liverpool FC (@LFC) July 31, 2025

Le natif de Pulheim ne sera pas en terrain inconnu à Liverpool : son coéquipier au Bayer Leverkusen, Jeremie Frimpong, a également rejoint les Reds cet été, tout comme le Français Hugo Ekitike, passé par l’Eintracht Francfort. Un trio de signatures made in Bundesliga pour plus de 200 millions d’euros qui devrait s’avérer payant.

Viktor Gyökeres (Arsenal)

Viktor Gyökeres, c’est tout d’abord une célébration devenue iconique dans les stades européens. À chaque but du Suédois sous les couleurs du Sporting, le même geste : les deux mains croisées sur le visage tel le masque de Bane, l’antagoniste de Batman.

This view of Gyokeres' first goal for the Arsenal 😍 #afc



🎥 (IG/takaharu_osako) pic.twitter.com/rs7R8OFb1Y — . (@APresserV2) August 9, 2025

Hormis sa célébration désormais devenue une marque de fabrique, Viktor Gyökeres a fait trembler les filets à 54 reprises en 52 rencontres la saison passée, dont 39 fois dans le championnat portugais, faisant de lui l’un des meilleurs buteurs en Europe.

Transféré chez les Gunners pour près de 66 millions d’euros, celui qui a frôlé l'élite du football anglais lors de son passage à Brighton en 2019 aura pour mission de porter le club londonien au sommet de la Premier League, après plusieurs saisons à manquer le coche. Le tout en portant le numéro 14, ancienne propriété d’un attaquant de légende : Thierry Henry.

Rayan Cherki (Manchester CIty)

Pur produit de la formation OL, où il est arrivé à l’âge de 7 ans, Rayan Cherki a franchi un cap en quittant le club rhodanien pour évoluer sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City.

Acheté pour près de 40 millions d’euros, une somme qui a fait du bien à un Olympique Lyonnais en détresse financière après le scandale Textor, l’international français (2 sélections) est lié aux Cityzens jusqu’en 2030 et portera le numéro 10.

Rayan Cherki will wear the number 🔟 shirt for the 2025/26 season 💪🩵 pic.twitter.com/0AIuVtTIwE — Manchester City (@ManCity) August 14, 2025

Avec 13 buts et 21 passes décisives en 48 rencontres disputées pour sa dernière saison à l’OL, Rayan Cherki pourrait apporter de la créativité, avec ses dribbles et sa qualité de passe, à une équipe de Manchester City qui pourrait en avoir besoin : la saison passée, les coéquipiers d’Erling Haaland, longtemps blessé, ont terminé à la 3e place, avec 13 points de retard sur le champion d’Angleterre.

Benjamin Sesko (Manchester uNITED)

Qualifié d’espoir du football mondial depuis plusieurs années et joueur adoré par les adeptes de Football Manager, Benjamin Sesko sera à surveiller. Le Slovène de 22 ans, qui a passé 6 saisons dans la sphère Red Bull, entre Salzbourg et Leipzig, débarque du côté du «Théâtre des rêves» pour un montant avoisinant les 80 millions d'euros.

L'avance-centre slovène, qui devrait bénéficier d'un temps de jeu important sous les ordres de Ruben Amorim, a inscrit 21 buts et délivré 6 passes décisives la saison passée. Des performances qui laissent espérer de grandes choses aux fans de Manchester United, qui ont vécu une année compliquée entre une 15e place en Premier League et une finale perdue en Ligue Europa.

Aussi bien à l'aise des les airs qu'avec le ballon collé au pied, Benjamin Sesko a admiré de nombreuses icônes ayant évolué à Manchester comme Wayne Rooney ou encore Robin Van Persie. Mais plus que tout, il espère marcher dans les pas de son idole, passée par les Red Devils : Zlatan Ibrahimovic.

Estevao (cHELSEA)

C'est le nouveau joyau du football brésilien et c'est Stamford Bridge qui devrait le voir évoluer. Âgé seulement de 18 ans, Estevao pourrait devenir la nouvelle coqueluche des Blues. Acheté par le club londonien pour près de 45 millions d'euros, celui qui est surnommé «Messinho» a de quoi faire penser au génie argentin.

Ailier virevoltant comptant déjà 5 sélections avec le Brésil, l'ancien joueur de Palmeiras s'est fait remarquer lors de la Coupe du monde des clubs en inscrivant un but contre ... Chelsea. De quoi impressionner son nouvel entraîneur Enzo Maresca, qui n'a «aucun doute sur le fait qu'il sera un joueur important pour Chelsea».

Avec 12 buts et 7 passes décisives du côté de Palmeiras, le jeune Brésilien devra s'adapter au jeu pratiqué outre-Manche, où le style physique pourrait lui causer des torts. Mais son explosivité et ses facilités techniques, comme nombre de ses compatriotes, pourraient lui permettre d'affoler les défenses. Pour l'heure, il ne reste plus qu'à espérer qu'Estevao pourra se développer au sein d'un effectif des Blues comprenant près d'une quarantaine de joueurs, dont de nombreux attaquants.

