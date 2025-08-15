Tennis : HPI, collectionneur de cartes Pokémon ... Voici 4 choses à savoir sur Térence Atmane, la surprise du Masters 1000 de Cincinnati

Vainqueur du Danois Holger Rune en quart de finale du Masters 1000 de Cincinnati, le Français Térence Atmane réalise la meilleure performance de sa carrière dans un tournoi de cette envergure. L'occasion de découvrir un profil particulier dans le monde de la balle jaune.

Les amateurs de tennis connaissent son nom, mais à l'image d'une Loïs Boisson à Roland-Garros, Térence Atmane pourrait enfin se révéler auprès du grand public. Le natif de Boulogne-sur-Mer, actuel 136e mondial, a surclassé le Danois Holger Rune (9e) en quart de finale du Masters 1000 de Cincinnati, au lendemain d'un premier succès de prestige contre le local Taylor Fritz (4e).

Atmane = THE MAN 🔥



The moment World No.136 Terence Atmane defeated Rune to become the first qualifier to reach the #CincyTennis semi-finals since 2015! pic.twitter.com/svq87YhYQJ — Tennis TV (@TennisTV) August 15, 2025

Avant son affrontement avec l'Italien et numéro 1 mondial Jannik Sinner en demi-finale du tournoi, voici 3 choses à savoir sur le Français de 23 ans, qui fera son entrée dans le Top 100 à l'issue du tournoi.

Un profil HPI qui peut lui jouer des tours

Celui qui a été diagnostiqué «haut potentiel intellectuel» avec un quotient intellectuel de 158, comme évoqué par Dicodusport, a déjà fait parler de lui pour sa gestion plutôt complexe de ses émotions. «En dehors des terrains, je suis quelqu’un de très calme, très posé, très gentil. Il y a vraiment une personnalité sur le court, et une autre en dehors», avait-il indiqué à Behind The Racquet.

It's 𝐚𝐥𝐥 𝐤𝐢𝐜𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟𝐟 at Roland-Garros!



Terence Atmane hits a spectator out of frustration... 😤



Ofner wants him disqualified... ⛔️



After much deliberation with the umpire and supervisor, he gets a warning instead ⚠️#RolandGarrospic.twitter.com/9vSiEfSnWR — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 26, 2024

En 2024, frustré par la perte d'un set au premier tour de Roland-Garros, il avait frappé une balle qui avait heurté une spectatrice dans le public du court, frôlant la disqualification mais écopant tout de même d'une amende salée : 23.000 euros.

Un coup droit de gaucher digne de Rafael Nadal

Celles et ceux qui ont pu voir le natif de Boulogne-sur-Mer en action l'ont probablement remarqué : Térence Atmane possède un coup droit dévastateur, similaire à celui d'un autre gaucher en la personne de Rafael Nadal.

How to grow your fan base, by Terence Atmane 🙌



Brilliant form and finish from the Frenchman at #CincyTennispic.twitter.com/R4chZCQtZo — Tennis TV (@TennisTV) August 14, 2025

Une comparaison faite par Richard Gasquet et rapportée à la presse internationale par Ivan Ljubicic, directeur du haut niveau à la FFT : «Il y a eu Rafa Nadal, mais après, personne d'autre que Térence n'a ce coup droit lourd comme ça».

«C'est très touchant. Ivan, qui est devenu un ami, me l'a dit. Quand un joueur tel que Richard dit ça, c'est beau. Derrière, je ne sais pas trop quoi dire... Je pense que me comparer à Rafa, c'est un peu abusé, mais c'est une belle façon de décrire mon jeu», avait-il répondu à la presse avant d'affronter Holger Rune. C'est d'ailleurs ce point fort qui lui a notamment permis de surclasser ce dernier à Cincinnati. Un point fort qu'il reconnaît fort utile, «qui est fort sur toutes les surfaces».

Abandonné par son sponsor

La saison 2024 a également été celle de l'abandon par son sponsor Asics. Si aucune raison n'avait été avancée par le joueur, il avait publié un message sur Instagram qui avait surpris l'univers de la balle jaune, juste après son élimination du Masters 1000 de Shanghaï.

«C’était un plaisir pour moi de représenter cette famille. Même si vous m’avez viré, je ne peux pas me plaindre de cette décision. J’espère que vous avez profité de voir à quel point j’ai évolué mentalement après cette semaine, car ce n’est que le début d’un nouveau moi», avait-il écrit sans aucune rancune.

Quite an unusual post from Terrence Atmane, announcing on Instagram he got dumped by Asics after Shanghai. pic.twitter.com/EzxVLcNBfi — José Morgado (@josemorgado) October 8, 2024

Depuis, le Boulonnais est toujours sans sponsor au niveau de ses tenues. «Je n’ai aucun sponsor en dehors de Tecnifibre pour les raquettes. L’an dernier, je me suis fait virer par Asics. Depuis, j’achète mes vêtements comme tout le monde, idem pour les chaussures. Je n’ai pas d’agent, je fais mon truc tout seul dans mon coin», a-t-il récemment déclaré. Nul doute que cette performance à Cincinnati devrait lui permettre d'être à nouveau accompagné par une marque.

Une collectionneur avéré de cartes Pokémon

En dehors des courts, Térence Atmane est un fervent collectionneur de cartes Pokémon. Comme il l'a confié à nos confrères de La Voix du Nord, il possèderait l'une des plus grandes collections de France. «Ça a commencé à l’enfance mais j’ai sérieusement repris ma collection en 2019. Et depuis, je suis dedans à 100 %. Je commence à avoir beaucoup de contacts avec des très gros collectionneurs», a-t-il déclaré, comme le montre parfois son compte Instagram.

«Quand j'étais petit, je regardais Pokémon à la télévision. C'était assez naturel, à l'école et partout ailleurs, on parlait de ces cartes Pokémon, et c'était assez célèbre à l'époque. Je me souviens que je jouais avec mes amis à l'école et que, petit garçon, j'ai commencé à collectionner ce jeu. Et ce petit garçon a toujours sa collection de cette époque», avait-il confié au site de l'ATP.