Injures racistes envers Antoine Semenyo : une enquête ouverte à l'encontre du spectateur de Liverpool

Un supporter de Liverpool a été expulsé d’Anfield, ce vendredi 15 août, après avoir proféré des insultes racistes à l’encontre de l’attaquant ghanéen Antoine Semenyo. La police et la Premier League ont ouvert des enquêtes et affiché leur soutien au joueur.

La police britannique a ouvert une enquête après qu’un spectateur a tenu des propos racistes envers l’international ghanéen Antoine Semenyo, ce vendredi 15 août, lors du match Liverpool-Bournemouth (4-2), qui ouvrait la nouvelle saison de Premier League.

Actually vile. He’s said that to his face pic.twitter.com/l4PWm5XJIv — . (@NayfChels) August 15, 2025

La rencontre a été brièvement interrompue à la 29e minute, quand l’attaquant des Cherries a signalé les insultes dont il venait d’être victime. L’homme de 47 ans à l’origine des propos a aussitôt été expulsé du stade d’Anfield.

«Toute la famille du football s’est unie pour me soutenir»

Antoine Semenyo a réagi en soulignant que l’épisode l’avait profondément marqué. «Pas à cause des paroles d’une seule personne, mais parce que toute la famille du football s’est unie pour me soutenir», a-t-il déclaré. La Premier League a annoncé l’ouverture d’une enquête interne et promis de travailler avec clubs et autorités «pour garantir des stades inclusifs et accueillants».

Côté Liverpool, plusieurs voix se sont élevées. Le capitaine Virgil Van Dijk a dénoncé une «honte» et appelé à «éduquer la jeune génération». Le club a publié un communiqué condamnant fermement tout racisme et assurant coopérer avec la police.

Enfin, l’entraîneur des Reds, Arne Slot, a, lui aussi, tenu à rencontrer Antoine Semenyo après le match. «C’est inacceptable, surtout à Anfield. Le club fera tout pour identifier le responsable», a tenu à déclarer l'entraîneur néerlandais face à la presse.