PSG : «le plus difficile c'est de continuer à être imprévisibles», estime Luis Enrique qui souhaite «continuer à marque l'Histoire» cette saison

L'objectif du PSG est clair : «continuer à marquer l'Histoire», comme l'a confié Luis Enrique en marge de la nouvelle saison où il sera à la tête du club de la capitale pour la troisième année consécutive. Pour ce faire, le technicien espagnol explique son approche de l'édition 2025-2026.

Le PSG n'est pas rassasié. Après une saison historique, marquée par un succès collectif total, Luis Enrique, coach du Paris Saint-Germain, a fait part de ses ambitions pour le prochain exercice. Il vise une nouvelle fois l'excellence.

«Continuer à marquer l'Histoire, c'est le premier objectif depuis le premier jour de mon arrivée. En ce moment, on le fait mais c'est très difficile de voir une équipe gagner la Ligue des champions deux fois. C'est notre objectif. On est très ambitieux. On sait que ce sera difficile, mais c'est normal d'avoir cette mentalité. Cela dépendra de nous, de notre niveau», a déclaré le coach espagnol. La dernière équipe à avoir réussi à défendre son titre sur la scène européenne est le Real Madrid, qui a remporté la C1 en 2016, 2017 et 2018. Avant cela, il fallait remonter à l'AC Milan, vainqueur coup sur coup en 1989 et 1990. Une performance rare.

Pour réussir à maintenir un tel niveau de performance, l'ancien entraîneur du FC Barcelone et de la sélection espagnole a livré son secret : «le plus difficile c'est de continuer à être imprévisibles. Pour ça, on doit changer des choses. C'est notre ADN de chercher à innover. On a beaucoup de discussions dans le staff. Beaucoup de gens ne comprennent que quand on gagne. Mais ensuite, tu dois essayer de t'améliorer. Il faut sortir de notre zone de confort, je l'ai beaucoup dit à mes joueurs».

On prend les mêmes et on recommence ?

Pour améliorer son effectif, le PSG a décidé de s'attacher les services de quelques renforts acquis durant cette intersaison : Lucas Chevalier, portier français recruté pour 40 millions d'euros en provenance du LOSC ou encore le défenseur central Illya Zabarnyi, acheté pour plus de 60 millions à Bournemouth (Angleterre). Deux jolis coups de la part du club de la capitale, qui réalise cependant un mercato bien moins actif qu'il n'a réalisé ces dernières années. Une approche que valide Luis Enrique.

«On n'a pas besoin de beaucoup de joueurs. On a déjà fait le travail il y a un ou deux ans. Il faut rester ouvert au mercato, c'est obligatoire. Mais on n'a pas de problème. Il faut rester tranquille, calme. Mais la versatilité de nos joueurs permet d'être couvert sur toutes les positions. Je suis très content des joueurs déjà arrivés», a-t-il résumé. En effectuant des ajustements minimes, Luis Enrique mise donc sur la continuité et la stabilité.