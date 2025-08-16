UFC 319, Dricus Du Plessis-Khamzat Chimaev : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’UFC 319, avec comme main event Dricus Du Plessis-Khamzat Chimaev, se déroule ce samedi 16 août à l’United Center de Chicago (Etats-Unis).
Grosse soirée en perspective à Chicago. Ce samedi soir, l’UFC 319 pose ses valises dans l’Illinois, à l’United Center, avec comme combat principal Dricus Du Plessis contre Khamzat Chimaev.
Alors que les deux hommes demeurent invaincus à l’UFC, le champion sud-africain (23 victoires, 2 défaites) aura fort à faire face à l’émirien Khamzat Chimaev (14 victoires, 0 défaite).
Les combats de l’UFC 319
Carte principale :
Dricus Du Plessis vs. Khamzat Chimaev
Lerone Murphy vs. Aaron Pico
Geoff Neal vs. Carlos Prates
Jared Cannonier vs. Michael Page
Tim Eliott vs. Kai Asakura
Carte préliminaire :
Gerald Meerschaert vs. Michal Oleksiejczuk
Jessica Andrade vs. Loopy Godinez
Chase Hooper vs. Alexander Hernandez
Edson Barboza vs. Drakkar Klose
Bryan Battle vs. Nursulton Ruziboev
Programme TV
UFC 319
Dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août
A partir 4h du matin
RMC Sport 1