Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

UFC 319, Dricus Du Plessis-Khamzat Chimaev : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dricus Du Plessis (à l'image) affrontera Khamzat Chimaev lors du main event de l'UFC 319. [Stephen R. Sylvanie/USA TODAY Sports/Sipa USA/Icon sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’UFC 319, avec comme main event Dricus Du Plessis-Khamzat Chimaev, se déroule ce samedi 16 août à l’United Center de Chicago (Etats-Unis).

Grosse soirée en perspective à Chicago. Ce samedi soir, l’UFC 319 pose ses valises dans l’Illinois, à l’United Center, avec comme combat principal Dricus Du Plessis contre Khamzat Chimaev.

Alors que les deux hommes demeurent invaincus à l’UFC, le champion sud-africain (23 victoires, 2 défaites) aura fort à faire face à l’émirien Khamzat Chimaev (14 victoires, 0 défaite).

Les combats de l’UFC 319

Carte principale :

Dricus Du Plessis vs. Khamzat Chimaev

Lerone Murphy vs. Aaron Pico

Geoff Neal vs. Carlos Prates

Jared Cannonier vs. Michael Page

Tim Eliott vs. Kai Asakura

Carte préliminaire :

Gerald Meerschaert vs. Michal Oleksiejczuk

Jessica Andrade vs. Loopy Godinez

Chase Hooper vs. Alexander Hernandez

Sur le même sujet UFC : Dana White confirme l'organisation d'une soirée de combats à la Maison Blanche en 2026 Lire

Edson Barboza vs. Drakkar Klose

Bryan Battle vs. Nursulton Ruziboev

Programme TV

UFC 319

Dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août

A partir 4h du matin

RMC Sport 1

UFCMMAQuelle heure quelle chaîneSport

À suivre aussi

UFC : Dana White confirme l'organisation d'une soirée de combats à la Maison Blanche en 2026
MMA : les KO les plus impressionnants de l'UFC Vegas 109 (vidéos)
UFC Paris 4 : voici la carte des combats annoncés

Ailleurs sur le web

Dernières actualités