Eurobasket 2025 : absent de la liste, Nadir Hifi fait part de sa déception

Nadir Hifi est le dernier joueur non retenu par l'entraîneur de l'équipe de France de basket, Frédéric Fauthoux, pour le prochain Euro. Il a écrit un message sur les réseaux sociaux pour réagir à cette nouvelle.

Une déception compréhensible. À la surprise générale, le meneur du Paris Basket, Nadir Hifi, n'a pas été retenu pour le prochain Euro de basketball. Sur Instagram, il a réagi à la nouvelle, sans oublier de faire preuve de classe.

En effet, si le joueur n'a pu masquer sa déception, il n'a pas oublié de souhaiter à ses camarades un parcours plein de réussite : «Très dur pour moi de quitter le groupe France. Fier d’avoir pu représenter la France avec un groupe spécial. Bonne chance à vous les frères, allez chercher l’or», a-t-il écrit sobrement.

«qu’une question de temps» ?

De nombreux joueurs ont tenu à lui répondre, pour réconforter le joueur de 23 ans, lui signifiant que ce n'est que partie remise : «C’est qu’une question de temps», a en effet répondu Matthew Strazel, en commentaire de cette publication. De son côté, le capitaine des Bleus Guerschon Yabusele l'a remercié pour son sérieux et ses qualités de meneur : «Un plaisir à chaque fois de partager le terrain avec toi ! Le magicien».

Le joueur franco-algérien est le seul malheureux de cette liste, Vincent Poirier, ratant également l'événement suite à forfait causé par une gêne au genou. Nadir Hifi, jugé en dessous lors de cette phase de préparation, était notamment en balance avec Sylvain Francisco, meneur du club lituanien de Žalgiris Kaunas.

La compétition, qui démarre le 27 août prochain, verra l'Equipe de France affronter la Slovénie, Israël, la Pologne ainsi que l'Islande, en phase de poules. Voici le groupe de 12 joueurs sélectionné par Frédéric Fauthoux :

Guerschon Yabusele (New York Knicks, NBA)

Alexandre Sarr (Washington Wizards, NBA)

Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks, NBA)

Bilal Coulibaly (Washington Wizards, NBA)

Élie Okobo (AS Monaco, France)

Matthew Strazel (AS Monaco, France)

Isaïa Cordinier (Anadolu Efes, Turquie)

Sylvain Francisco (Zalgiris Kaunas, Lituanie)

Jaylen Hoard (Maccabi Tel Aviv, Israël)

Mam Jaiteh (Dubaï BC, Emirats arabes unis)

Timothé Luwawu-Cabbarrot (Saski Baskonia, Espagne)

Théo Malédon (Real Madrid, Espagne)