Football : un demi-finaliste de la Coupe du monde des clubs égale le record historique du nombre de matchs joués

Fabio, gardien de but de l'équipe brésilienne de Fluminense, a égalé le record de matchs de football disputés au niveau professionnel. Il a passé la barre des 1.390 rencontres jouées et devrait devenir le joueur le plus capé de l'Histoire mercredi prochain.

Inépuisable. Le goal brésilien Fabio vient d'égaler un record que l'on pensait intouchable : il a disputé son 1.390e match en carrière. Il n'est plus qu'à un pas de détenir seul ce record impressionnant.

Ce samedi 16 août, à 44 ans, le portier originaire de la ville de Nobres a participé à la victoire 2-1 de son équipe face à Fortaleza, autre club du pays auriverde. Au Maracana de Rio de Janeiro, il a été célébré comme il se doit par ses fans. Son club a notamment tenu à féliciter son «idole», comme ils l'écrivent dans leur publication sur les réseaux sociaux.

Après la rencontre, le joueur, ému, a déclaré : «Je dois remercier tous ceux qui font partie de ma vie, mon père, ma mère, mes sœurs, mes amis, ma femme… J’essaie d’être un bon être humain. L’important est d’aider mes coéquipiers. Je suis reconnaissant, mais sans Dieu, rien de tout cela ne serait possible».

Grâce à cette victoire, le club de Rio où évolue également Thiago Silva se reclasse à la 8e place du championnat. Après un été chargé, où le club a été jusqu'en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, Fluminense tente de refaire son retard sur son rival de Flamengo, en tête du classement de Serie A brésilienne.

Plusieurs apparitions avec la Seleçao

Lors du prochain match du club, ce mardi soir (2h30 du matin), face à America de Cali, il pourrait ainsi devenir l'unique détenteur du record du nombre de rencontres jouées. Il va battre un record détenu par l'Anglais Peter Shilton, dont la carrière a duré entre 1965 et 1997, notamment à Leicester et Notthingam Forrest.

© Icon Sport

Celle de Fabio a commencé en 1997, où il a effectué ses premiers pas dans les buts de União Bandeirante. Il a ensuite joué pour différents clubs, toujours au Brésil : l'Atlético Paranaense, Vasco da Gama, Cruzeiro et enfin Fluminense FC, depuis 2022. La majorité de sa carrière a été à Cruzeiro, où il a joué 960 matchs, entre 2005 et 2022. Il est trois fois champion du Brésil : 2000, 2013, 2014.

En outre, il a pu compter 10 sélections avec l'équipe nationale, entre 2002 et 2005.