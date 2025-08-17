Toute l’actu en direct 24h/24
Ligue 1 : le cadeau surprise du FC Nantes au PSG

Ce cadeau nantais n'a pas permis aux Canaris d'obtenir un bon résultat sur le terrain puisque le PSG s'est imposé grâce à un but de Vitinha. [© FRANCK FIFE / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Avant le coup d'envoi de Nantes-PSG, Waldemar Kita, président nantais a offert à Marquinhos, capitaine parisien, une réplique de la Ligue des champions et un cadre souvenir pour saluer le sacre parisien contre l’Inter en mai dernier. 

Ce dimanche soir, l’ambiance était chaleureuse entre le FC Nantes et le PSG. Avant le coup d’envoi, le président nantais Waldemar Kita a réservé une surprise à Marquinhos, capitaine parisien, pour le retour en Ligue 1 des champions d'Europe. 

Il lui a remis une réplique en chocolat du trophée de la Ligue des champions, remportée par Paris face à l’Inter (5-0), ainsi qu’un cadre représentant la tour Eiffel grimée en Ligue des champions.

Sur le même sujet Ligue 1 : Strasbourg aligne onze joueurs nés en 2000 ou après, une première en Europe Lire

Ce cadeau nantais n'a pas permis aux Canaris d'obtenir un bon résultat sur le terrain puisque le PSG s'est imposé grâce à un but de Vitinha.

FC NantesPSGLigue 1Football

