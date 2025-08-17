Ligue 1 : le cadeau surprise du FC Nantes au PSG

Avant le coup d'envoi de Nantes-PSG, Waldemar Kita, président nantais a offert à Marquinhos, capitaine parisien, une réplique de la Ligue des champions et un cadre souvenir pour saluer le sacre parisien contre l’Inter en mai dernier.

Ce dimanche soir, l’ambiance était chaleureuse entre le FC Nantes et le PSG. Avant le coup d’envoi, le président nantais Waldemar Kita a réservé une surprise à Marquinhos, capitaine parisien, pour le retour en Ligue 1 des champions d'Europe.

L'hommage du FC Nantes et de son président Waldemar Kita au PSG pour son sacre en Ligue des Champions la saison passée



Plus que quelques minutes avant le coup d'envoi de #FCNPSG, en clair et en exclusivité sur Ligue1Plus !





Il lui a remis une réplique en chocolat du trophée de la Ligue des champions, remportée par Paris face à l’Inter (5-0), ainsi qu’un cadre représentant la tour Eiffel grimée en Ligue des champions.

Ce cadeau nantais n'a pas permis aux Canaris d'obtenir un bon résultat sur le terrain puisque le PSG s'est imposé grâce à un but de Vitinha.