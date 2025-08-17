Ligue 1 : le but d'Olivier Giroud avec Lille pour son grand retour en France

Pour son grand retour en Ligue 1, Olivier Giroud a permis à Lille d'ouvrir le score sur le terrain de Brest. Le champion du monde a trouvé le chemin des filets dès la 11e minute lors de la première journée de Ligue 1.

Un retour en fanfare. Olivier Giroud a marqué d'entrée de jeu lors la première journée de Ligue 1. Le nouveau buteur de Lille a trompé Radoslaw Majecki, gardien du Stade Brestois, d'une belle frappe croisée du pied gauche sur la pelouse du stade Francis-Le Blé.

A 38 ans, le champion du monde 2018 réussit son retour dans le championnat de France, douze ans après un titre obtenu à la surprise générale avec Montpellier.

Le LOSC n'a pas tardé à faire briller ses recrues. Le nouvel arrière gauche Romain Perraud a sollicité Félix Correa, ailier portugais en provenance de Gil Vicente. Ce dernier, depuis la ligne de touche, a brillamment lancé Olivier Giroud en profondeur. Au duel avec le dernier défenseur brestois, l’avant-centre a fait parler sa science du but d’un tir croisé du pied gauche pour tromper Radoslaw Majecki.