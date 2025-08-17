Toute l’actu en direct 24h/24
Ligue 1 : le PSG s'impose sans briller face au FC Nantes

Le Paris Saint-Germain s'est imposé face au FC Nantes en clôture de la première journée de Ligue 1. [© FEP/ Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En clôture de la première journée de Ligue 1, le PSG s'est imposé au stade de la Beaujoire face au FC Nantes (0-1). Un but chanceux de Vitinha a suffi aux Parisiens pour l'emporter malgré une équipe remaniée.

Plus d'informations à suivre...

Ligue 1FootballPSGFC Nantes

